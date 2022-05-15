انت الان تتابع خبر تسريبات جديدة تكشف عن مزيا ومواصفات مختلفة وغير مسبوقة لهاتف آيفون15القادم من أبل.. وتغيير مفاجئ لهذه الخاصية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر موقع XDA Developers تقرير نقل فيه تسريبات عن منفذ الشحن الخاص بسلسلة هواتف آيفون 15.

يشار إلى أنّ أبل كانت قد واجهت الكثير من الانتقادات بسبب إصرارها على إبقاء منفذ الشحن الخاص بها Lightning في هواتف آيفون.

إلى أنّ معظم شركات الهواتف الذكية تستخدم منفذ الشحن الأكثر شيوعًا USB-C الذي بات منتشرًا في أغلب الهواتف الذكية.

ويوجد احتمال بأن يصبح منفذ شحن موحدًا عالميًّا لجميع الأجهزة الإلكترونية، ما يعني أنّ شاحنًا واحدًا سيكون كافيًّا للمستخدم كي يشحن به جميع أجهزته الإلكترونية مثل الهاتف واللابتوب والحاسب اللوحي.

هذا وكانت شركة أبل قد أصدرت موديلات معينة من أجهزة الحاسب اللوحي آيباد بمنفذ شحن نوع USB-C _ولكن لأسباب مجهولة_ لا تزال أبل تستخدم منفذ Lightning في جميع موديلات هواتفها آيفون.

وبالإمكان أن تتحول أبل إلى منفذ نوع USB-C العام المقبل عندما تطلق هواتف آيفون 15، وقال تقرير صدر مؤخرًا إنّ الشركة ربما تجري هذا التغيير فعلاً.

بدوره نشر محلل أبل "مينغ تشي كو" تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها إنه يعتقد أنّ أبل ستعتمد منفذ USB-C لشحن هواتف آيفون التي ستطلقها في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

هذا ولم يذكر "تشي كو" ما إذا كان هذا التغيير المتوقع سيحدث حصريًّا لموديلات برو من سلسلة آيفون 15 أم ستشمل هواتف السلسلة بأكملها. وتميل أبل إلى إدخال التقنية المحدثة في موديلات برو من سلسلة الهواتف قبل أن تصبح موجودة في جميع هواتف السلسلة وتصل إلى البقية في السنوات اللاحقة.

يشار إلى أنه في حال واصلت الشركة طريقتها الحالية في تسمية هواتف آيفون فإنّ هاتف العام المقبل سيحمل اسم آيفون 15 فعلاً، وسيكون أول آيفون بمنفذ شحن USB-C.