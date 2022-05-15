بأقل وأرخص الأسعار... للبيع أيفون برو ماكس 13 بالسعودية بحاله ممتازه

للبيع أيفون برو ماكس 13،توجد العديد من العروض الهائلة لمجموعة من الجولات الآيفون مستعملة، ولكن بحالة جيدة جميعها في مدن المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر فرصة كبيرة لمن يريدون اقتناء الجوالات الايفون، تم تقديم هذه العروض نظرا لعلو أسعار الهواتف الآيفون، وبالأخص هذا النوع الذي نتحدث عنه أيفون 13 برو ماكس، ولذلك يبحث الكثير عن فرصة مثل هذه، وبالأخص أن حالة هذه الهواتف مثل الجديد ومحافظ عليها، بالإضافة إلى أن طريقة الدفع سوف تكون مع المالك مباشره عن طريق فحص التليفون وبعد ذلك يمكنك إرسال الأموال واستلامه.

للبيع أيفون برو ماكس 13

فرصة هاتف أيفون يروي ماكس لؤلؤي أبيض

فرصه لجميع المقيمين في منطقة البوادي الحصول على هاتف 13 بروماكس تم استخدامه أيام قليلة.

لا بد من اغتنام هذه الفرصة لأن الهاتف يتمتع باللون الأبيض الجذاب وبمساحة تخزين 256 جيجا بايت.

متوفر هاتف أيفون 13 بمبلغ 1,700 ريال سعودي.

فرصه هاتف أيفون 13 يروي ماكس بمدينة الرياض

إذا كنت من المقيمين داخل مدينة الرياض أو بعض المدن القريبة منها، كما يمكن التوصيل لجميع أنحاء المملكة.

يمكنك الحصول على هذه الفرصة وهي هاتف أيفون 13 بروماكس.

مساحة تخزينية هائلة 256 جيجا بايت يوجد في مدينة البرية بالرياض.

الهاتف زيرو بحالته، مع جميع الملحقات التي كانت معه بالكرتونة.

لون أبيض جذاب وأنيق يصل سعر الهاتف إلى 2500 ريال سعودي.

هاتف أيفون 13 بروماكس بسعة داخلية 256 جيجا

يمكنك اغتنام هذه الفرصة فهي نم تعوض حيث إن هذا الهاتف متوفر في مدينة تبوك بأقل الأسعار الموجودة في الأسواق.

يتمتع هذا الهاتف بانتمائه لشركة أبل وهي من الماركات الشهيرة لتصنيع الهواتف وجميع الأجهزة الذكية.

أهم ما يميز هذا الجهاز أن به مساحة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت.

حالة الهاتف ممتازة يعتبر كأنه لأول مرة يستخدم، بالإضافة إلى اللون المميز وهو الأزرق الفاتح السماوي.

يمكنك اقتناء هذا الجوال الآيفون 13 بروماكس بسعر 3000 ريال سعودي.

فرصه هاتف أيفون 13 بروماكي زيرو مساحة داخلية 256 جيجا