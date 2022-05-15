Twitter.. توتير يختبر ميزة جديدة رائعة لأصحاب التغريدات تشبه تيك توك

يعمل تطبيق تويتر Twitter على اختبار ميزة جديدة رائعة لأصحاب التغريدات، حيث أطلق عليها اسم ” Liked by Author” أو أعجبني من قبل المؤلف، وهى عبارة عن علامة مميزة تظهر عندما يقوم صاحب التغريدة بالإعجاب على التعليقات الواردة على التغريد ة الخاصة به، حيث أشار الموقع التقني “techcrunch” أن المتحدث الرسمي باسم التطبيق اكد على أن المنصة تختبر تصنيفات جديدة وكذلك مختلفة من أجل المساعدة في إعطاء سياق للمستخدمين بشأن التغريدات التي يشاهدونها.

تويتر يختبر ميزة جديدة لأصحاب التغريدات

من خلال الميزة الجديدة التي يختبرها التطبيق سوف يتمكن المستخدمون من رؤية علامة تظهر عندما يُعجب مؤلف التغريدة بتعليقات بمتابعيه، وسوف تظهر تلك العلامة لجميع مستخدمي تطبيق Twitter، مما يعني أنها ميزة مرئية لجميع المستخدمين، وليست ميزة خاصة يراها صاحب الحساب فقط ومتابعوه فقط، وتعتبر تلك الميزة من التصنيفات الجديدة التي يختبرها التطبيق خلال هذه الفترة، وهى من الميزات المفيدة لمؤلفي التغريدات.

يجب العلم بأنه عقب إعجاب مؤلف التغريدة بتعليق ما، سوف يتميز بإشارة مرئية لجميع المستخدمين سواء الذي ترك الرد أو الأشخاص الذين يتابعون ذلك الحساب، وهى من الميزات المشابهة لتطبيق تيك توك والذي أطلق عليها التطبيق الصيني اسم “Liked by Creator”، حيث تظهر عند تفاعل منشئي المحتوى مع تعليقات متابعيه، وعلى الرغم من أنه غير مؤكد ما إذا كان تطبيق تويتر يختبر التصنيف الجديد عالمياً، أو لعدد معين من المستخدمين، ولكن التقارير تشير أن ميزة الإعجاب التي يتم اختبارها سوف تصل قريباً بشكل رسمي لجميع مستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد.

قد تكون الميزة الجديدة مزعجة لبعض المستخدمين على التطبيق، حيث يعتبرها البعض إضافة غير ضرورية، ولاسيما أن بعض التغريدات قد تحصل على آلاف التعليقات، والتي قد تجعل من الصعب على مؤلف تلك التغريدة الرد بالإعجاب على جميع المعلقين أو حتى على الردود المميزة من بينها، وقد تكون مميزة ومفيدة لأصحاب التغريدات، خاصة الذين يردون ابداء إعجاباتهم برد دون الحاجة غلى إضافة تعليق جديد، فضلاً عن تعليقات الشخصيات البارزة على التطبيق.