العب الآن.. تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES الإصدار الجديد  علي الأندرويد والايفون والكمبيوتر

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، من أكثر الألعاب المفضلة لدى كثير من الشباب ويحبون الاستمتاع بها بجانب أن اللعبة يتم تحديثها بشكل دائم حتى يستمتع الشباب أكثر وجميع مستخدمي هذه اللعبة طوال الوقت لأنها من أكثر الألعاب المشهورة عالميا ويوجد لها العديد من الإصدارات، لهذا يهتم الجميع بمعرفة طريقة تحديث هذه اللعبة على الهواتف الذكية بجميع أنواعها كما يمكن تحديثها على أجهزة الكمبيوتر للإستمتاع بالإضافات الجديدة التي يتم تنزيلها بعد تحديث هذه اللعبة على الكمبيوتر أو الهاتف، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تحديث لعبه أي فوتبول بيس.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

يتم تحديث هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر أو الحاسب الآلي من خلال فتح المتصفح الخاص بجهاز الكمبيوتر وكتابة اسم اللعبة فيه والبحث عنها وبعد الانتهاء تضغط على كلمة تحديث بعد أن تصل اللعبة وفي خلال ثواني سوف يتم تحديث اللعبة وسوف تتأكد من هذا الأمر بعد أن تقوم بتشغيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر، يمكن أيضا تحديث اللعبة من خلال تشغيل تطبيق البلوستكس على جهاز الكمبيوتر وبعد ذلك تقوم بكتابة اسم اللعبة وبعد أن تظهر أمامك تضغط على كلمة تحديث اللعبة وبالتالي تنتظر ثواني معدودة حتى يتم تنزيل التحديث الجديد الخاص بهذه اللعبة.

تحديث لعبه أي فوتبول بيس على الهواتف الذكية

يمكن أن تقوم بتحديث اللعبة على الهواتف الذكية مثل هاتف الآيفون من خلال الذهاب إلى متجر الأب ستور وكتابة اسم اللعبة في المكان المخصص للبحث والضغط عليه وسوف تظهر أمامك اللعبة تبدأ بالضغط على كلمة تحديث وتنتظر لبعض الوقت القليل وبعد ذلك تبدأ بتشغيل اللعبة أو سوف تلاحظ التحديث الجديد الموجود على اللعبة

كما يمكن أن يتم تحديث هذه اللعبة أيضا على أجهزة الأندرويد الحديثة التي توجد مع الملايين من المستخدمين حول العالم من خلال فتح متجر الهاتف وكتابة اسم اللعبة في البحث والضغط عليها وبعد أن تظهر أمامك تضغط على كلمة تحديث وتنتظر الوقت المطلوب ثم تبدأ بتشغيل اللعبة لكي تتمكن من تحديثها والاستمتاع في أي وقت.