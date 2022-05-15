نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس القادم نهاية أحداث موسم 2021 وأهلا بيس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس القادم ، إي فوتبول بيس 2021 موبايل تلفظ أنفاسها الأخيرة بنهاية الأحداث الأسبوعية في هذا الإصدار الخميس المقبل التاسع عشر من مايو 2022. كما سيكون هذا الأسبوع ليس هناك تحديثات جديدة أو هدايا بيس 2021 موبايل جديدة. وذلك للتحضير للإصدار الجديد 2022 الذي طال أنتظاره من قبل محبي وعشاق الساحرة المستديرة. واليوم سوف نستعرض لكم أهم أحداث تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021. وكذلك أحداث يوم الاثنين من هدايا بيس 2021 موبايل. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس القادم

من المعتاد في الفترة السابقة أنه يتم دائما تسريبات بيس 2021 موبايل الأسبوعية وبها بكجات ايكون مومنت بيس 2021. ولكن الخميس المقبل سيكون الخميس الثالث على التوالي بدون بكجات ايكون مومنت بيس 2021. وذلك حتى إصدار التحديث الجديد للعام 2022. كذلك منذ ذلك اليوم ليس هناك أيضا بكجات نجوم الأسبوع حول العالم حتى أيضا نزول بيس 2022.

ولكن هناك توقعات تسريبات أحداث الخميس بيس 2021 بنزول بكج بوكس دروو. وفي الغالب سيكون بنفس البكج الحالي والذي يضم روماريو وفان باستن وكاسياس وأندريا بيرلو ومايكل أوين. مع إضافة هدايا بيس 2021 موبايل الأسبوعية من مباراتان ضد فرق أوروبية. كما يتحصل كل مستخدم على فتحتين مجانيتين للحصول على لاعبين من البوكس دروو. كذلك ليس هناك هدايا تسجيل الدخول الأسبوعية من gp أو فتحة مجانية من بوكس الدروو بتسجيل الدخول اليومي.

هدايا بيس 2021 موبايل يوم الاثنين 16 مايو

سيتم غدا إصدار أحداث يوم الاثنين من إي فوتبول بيس 2021 موبايل حيث ستكون أحداث معتادة وهي نزول مباريات match day أون لاين والهدايا المقدمة 400 نقطة و200 كوينز مجانية وكذلك 40 ألف gp. كذلك نزول مباريات open callenge الأون لاين أيضا حيث تسجل هدف واحد يتحصل المستخدم على 25 ألف جي بي. وتحدي أخر بثلاثة أهداف ويتحصل اللاعب على 25 ألف جي بي أخرى. ومباراة أخيرة بخمسة أهجاف ويتحصل المستخدم على 25 ألف جي بي أيضا.

كذلك من ضمن تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الاثنين نزول المباريات الأوف لاين والتي يتحصل كل لاعب عند إحراز هدف واحد في المباراة 10 ألف من الجي بي. وفي المباراة الثانية يجب تسجيل هدفين ويتحصل اللاعب على 15 ألف من الجي بي. والمباراة الثالثة لابد من إحراز 3 أهداف ويتم تحصيل 25 من الجي بي. وبذلك ستكون نهاية هدايا بيس 2021 موبايل الأسبوعية وسيتم نزول هدايا بيس 2022 في وقت لاحق.

والآن لقد وصلنا لنهاية تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس القادم 19 من مايو 2022 حيث أنها أخر أحداث اللعبة في الإصدار الحالي. كما أستعرضنا هدايا بيس 2021 موبايل رسميا. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.