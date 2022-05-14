مرسيدس تختبر المحرك الخارق AMG GT بقوة 800 حصان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:27 مساءً - تعمل مرسيدس- AMGعلى تطوير الجيل الثاني من جي تي بمحرك هجين إضافي بقوة 800 حصان وقد تم اختبار النماذج الأولية لسيارة الكوبيه الفائقة التي تعمل بالبنزين والكهرباء على حلبة نوربورجرينج.

لا تزال Mercedes-AMG تتكتم على تفاصيل طراز GT الجديد، على الرغم من أن نظام الدفع الخاص بها من المقرر أن يعتمد بشكل كبير على محرك GT 63 S E Performance 4Matic 4-Door مع محرك بنزين مزدوج الشاحن توربيني مزدوج سعة 4.0 لتر V8ومحرك كهربائي داخل مجموعة المحور الخلفي مع بطارية 6.1 كيلو واط في الساعة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت السيارة الكوبيه ستأتي بنفس 831 حصانًا و 1082 رطلاً قدمًا مثل شقيقتها ذات الخمسة أبواب، على الرغم من أن طراز GTالأقوى يبدو أنه من المؤكد أنه سيتبنى نظام الدفع الرباعي المتغير بالكامل من AMGوالتي لم يتم تقديمها في طراز الجيل الأول الحالي الذي يعمل بالخلف.

في GT 63 E Performance 4Matic 4-Door ، تم ضبط المحرك الكهربائي ليقدم 201 حصان كحد أقصى لفترات قصيرة من تسارع الخانق الكامل، مع 94 حصان أكثر اعتدالًا من المحرك الكهربائي المستمر المتوفر مع احتياطيات كافية من طاقة البطارية، ويبلغ النطاق الكهربائي 7.5 ميل.

ويرى ما يسمى بنظام P3 الذي طورته Mercedes-AMG أن احتياطيات محرك الاحتراق يتم توجيهها عبر علبة تروس أوتوماتيكية MCT Speedshift تسع سرعات إلى جميع العجلات الأربع، ويرسل المحرك الكهربائي القيادة عبر علبة تروس ذات سرعتين مباشرة إلى العجلات الخلفية.

وتضيف عبوات المحرك الكهربائي والبطارية وإلكترونيات الطاقة 460 كجم إلى وزن GT 63 S 4Matic 4-Door القياسي على الرغم من الوزن الإضافي، يُزعم أنه وصل إلى 62 ميلاً في الساعة في 2.9 ثانية فقط وتصل سرعته القصوى إلى 190 ميلاً في الساعة.

ويتم تعيين الإصدارات القياسية من الجيل الثاني القادم GTلتشغيل نسخة محدثة من الجيل الأول الحالي من محرك V8مزدوج الشحن التوربيني بسعة 4.0 ليتر، M177كما يطلق عليه الاسم الرمزي، في SL 63 4Matic + الذي تم طرحه مؤخرًا ، واللذي يولد 577 حصانًا و 590 رطلاً من عزم الدوران.