نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل FIFA 22 فيفا 2022 للموبيل بالتعليق العربي وتحديث الانتقالات في المقال التالي

فيفا 2022 أول لعبة تحاكي رياضة كرة القدم لألعاب الفيديو جيم التي ظهرت للمرة الأولي في عام 1994 لتختفي بعد ذلك فترة عن الانظار لتعود للظهور مرة أخري عام 1998 وحققت اللعبو أنتشار واسع في ذلك الوقت علي منصة ويندوز لتبداء شركة EA SPORT في التوسع في أنتشار وتطوير اللعبة لتعمل علي منصة بلاي أستيشن المخصصة لألعاب الفيديو ثم أكس بوكس إلي أن تم الإصدار الخاص بالموبيل عام 2014 لنظان اندرويد وتبعة لأحقا نظام أي أو أس لخاص لهواتف أيقون ووصل العدد الكلي كن أجزاء السلسلة حتي وقتنا هذا إلي أكثر من عشرون جزء ومازل التطوير مستمر ونتسعرض الأن أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل فيفا 2022 للموبيل للاندرويد والايفون. مميزات فيفا 2022 الجديدة اللعبة لا تحتاج لمساحة كبيرة للتخزين حيث أن حجم اللعبة لا يتجاوز 100 ميجا.

كذلك تم تحسين الجرافيك الخاص بالاعبين في هذة النسخة وتم تحسين الرسومات.

كذلك يمكنك اللعب مع أصدقائك حيث أن اللعبة تعتبر من ألعاب الاون لاين.

أيضا تعمل هذة النسخة علي جميع الأجهزة الضعيفة بسبب مساحتها الصغيرة جدا.

كذلك تعتبر النسخة الحالية من أفضل النسخ الخاصة لمحبي ألعاب كرة القدم.

كذلك تم أضافة التعليق إلي هذة النسخة وهي أحدي الإضافات الجديدة وتم توفير التعليق العربي أيضا.

أيضا تتميز هذة النسخة بانسيابية فى التحكم والاعدادت ويمكنك تغير طريقة التحكم بكل سهولة.

النسخة الحالية نسخة تجريبية ومتوقع نزول النسخة الاصلية أول عام 2022. تثبيت Fifa 22 للهواتف الذكية في البداية يجب التأكد من توصيل هاتفك بشبكة الانترنت.

بعد ذلك من هاتف نقوم بفتح متجر التطبيقات جوجل بلاي لهواتف لندرويد او متجر أيفون.

ثم من صندوق البحث كتابة اسم اللعبة fifa 22 والضغط علي بحث.

بعد ذلك نقوم بالضغط علي أول نتيجة ثم الضغط علي أيقونة تثبيت.

ثم بعد تثبيت اللعبة علي جهازك نقوم ببداية التشغيل.

بعد ذلك سوف تطلب منك إدخال الإسم والبريد الإلكتروني والفريق المفضل ونضغط علي تأكيد.

أصبحت اللعبة ألان جاهزة للتشغيل يمكنك قضاء وقت ممتع مع أصدقائك. عمر شويل - جدة طريقة تحميل FIFA 22 فيفا 2022 للموبيل بالتعليق العربي وتحديث الانتقالات - ثقفني

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