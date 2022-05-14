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عمر شويل - جدة طريقة مضمونة للربح من الانترنت بدون مجهود والسحب فودافون واتصالات كاش، نقدم لكم اليوم موقع جديد وموثوق لربح المال من النت عن طريق تنفيذ القليل من المهام اليومية، يمكنك من خلال العمل على هذا الموقع الحصول على خمسون جنيهاً بشكل يومي والحد الأدنى للسحب مئتي جنيه فقط، وهو يتيح العديد من طرق السحب المناسبة للدول العربية مثل فودافون كاش واتصالات كاش وغيرها من طرق الدفع بعد تحقيق الحد الأدنى للسحب.

طريقة مضمونة للربح من الانترنت

المنصة التي نتحدث عنها اليوم هي منصة greataupair، وهي تابعة لشركة جوميا وتعمل على إيجاد عمل للكثيرين للربح من الانترنت. كل ما عليك هو النقر على زر تسجيل الدخول وإدخال رقم الهاتف الخاص بك، ثم يتم إدخال رمز التحقق الظاهر وإدخال كلمة المرور وإعادة إدخال كلمة المرور. عليك الآن التوجه إلى الملف الشخصي الخاص بك وإتمام 10 مهمات بشكل يومي، بحيث يمكنك من خلالهم الحصول على خمسون جنيه يومياً، لكي تتمكن من إضافة المحفظة التي يمكنك من خلالها سحب المال، يتم النقر على معلومات شخصية ثم اختيار بطاقة مصرفية ثم يتم إدخال رقم المحفظة وإضافة الاسم اذا كان فودافون كاش أو اتصالات كاش.

يجب عليك تعيين كلمة مرور للسحب و كلمة مرور للصندوق، حيث يتم كتابة كلمة المرور ثلاث مرات للتأكيد، لكي تتمكن من إتمام المهمات و بالتالي الربح من الانترنت، يتم التوجه إلى الواجهة الرسمية للمنصة حيث يمكنك إتمام المهام في نون، جوميا، امازون، أليكس إكسبريس. على سبيل المثال اذا تم اختيار جوميا لتنفيذ المهام بها يتم النقر على إحدى المهام حيث تظهر رسالة هل انت متأكد انك تريد بدء المهمة الحالية!، و النقر على تأكيد ثم النقر على إرسال وتظهر رسالة على الفور لإتمام المهمة.

ربح المال من المنزل بدون مجهود

يتم التوجه إلى الملف الشخصي الخاص بك وتجد انه تم اضافة عشر جنيهات إلى المحفظة الخاصة بك ويمكنك عن طريق إتمام خمس مهمام فقط الحصول على خمسون جنية يوميا، وبالتالي الحصول على 1500 جنيه شهريا من خلال العمل لمدة دقائق معدودة يوميا، يمكنك إتمام السحب بعملة الدولار او عن طريق فودافون كاش، يتم الشحن بشكل يومي من الاثنين الي الجمعة من الساعة الحادية عشر صباحا الي السادسة مساءا، والحد الأدنى للسحب كما ذكرنا هو مائتي جنيه فقط.