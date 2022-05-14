موقع استبدال الكود فري فاير 2022 كودات حديثة garena free fire

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عمر شويل - جدة أصدرت شركة garena موقع استبدال الكود فري فاير في إطار العمل على تمكين اللاعب من الحصول على عدد من الأغراض الخاصة باللعبة مجانا، إذ يعمل هذا الموقع المشار إليه والذي يعتبر الموقع الرسمي للعبة على حصول اللاعب على مزيد من الأدوات التي يحتاج إليها من اجل الفوز وبشكل مجاني عن طريق الاستبدال للاكواد الصالحة للاستعمال وإدخال كل منها في الأماكن الصحيحة والمخصصة لها في الموقع.

موقع استبدال الكود فري فاير2022

يقدم الموقع الخاص باستبدال كود لعبة فري فاير والمتمثل في مركز جارينا Garena خدمة مميزة للاعبي هذه اللعبة القتالية التي اصبح لها صيت واسع المدى عبر قارات العالم اجمع من الشمال إلى الجنوب، وهذه الميزة تتمثل في إمكانية دخول اللاعب في هذا الموقع المشار إليه والقيام بكتابة أي من الأكواد الصالحة والتي تكون شغالة وغير مستعملة بطريقة صحيحة بأغراض وأشياء نادرة ويحتاج إليها اللاعب.

الموقع الرسمي لاستبدال الاكواد

يتمكن اللاعب من خلال موقع استبدال الكود فري فاير من معرفة أشياء خاصة باللعبة والحصول عليها بطريقة مباشرة دون عمل أي مهمات في داخل اللعبة قد تكون صعبة، بمعني انه يمكن للاعب إدخال رموز أو كودات الاسترداد للحصول على أسلحة نادرة مثلا، أو ملابس أسطورية وشخصيات جديدة، أو ما يتمثل في أحدث آليات الحرب، وغير ذلك كثير، ومن تلك الرموز ما يلي

CRIV 1SMH 3I2E، وكود BOOY K4Y9 SGLM.

DANY 3BNM 8AXV، كود MB3D J5QE VMDF.

موقع استبدال الكود الجديد

على اللاعب التسجيل في مركز غارينا وإنشاء حساب خاص به في هذا المركز أو الموقع الإلكتروني حتي يتمكن من كتابة الاكواد المراد استبدالها وبالتالي الفوز بإجراء عملية الاستبدال بطريقة فورية والتي ينتج عنها السكنات والرقصات والجواهر اللازمة للعبة، ويمكن للاعب في هذا الصدد التسجيل بالموقع Carena عن طريق الفيسبوك أو البريد الالكتروني “gmail” وغير ذلك من الحسابات المرتبطة باللاعب من تويتر وغيرها، ومن الكودات التي يمكن استبدالها ما يأتي

كود Y76S 1LRD 57L1 والخاص برقصة العرش فري فاير.

كذلك كود Y7KS 1ER6 23H1 وهو كود رقصة الكرسي باللعبة.

موقع استبدال كود عربي

هناك عدد من ضوابط استرداد اكواد لعبة فري فاير، يكون منها: