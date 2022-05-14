نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الرياضية الأهلي X وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التردد الأرضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر تردد قناة الجزائرية الرياضية، من الترددات التي حجزت مكانها بين الترددات الرياضية العربية، مثل قناة السعودية الرياضية، قناة المغربية الرياضية 3، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن التردد الأرضي، لمتابعة المباراة التي تقام بين النادي الأهلي ونادي وفاق سطيف، المباراة المؤهلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، والتي تقام اليوم السبت الموافق 14/5/2022، لتحديد الفريق الذي سيتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2022، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نضع بين أيديكم التردد الصحيح للقناة، حتي تتمكنوا من ضبطها والتمتع بمتابعة المباراة.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

يلتقي الليلة كلاً من نادي الأهلي المصري ونادي وفاق سطيف الجزائري، في مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، ويكون ملعب 5 جويلية هو الملعب الذي يستضيف اللقاء، هذا وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 4-0 لصالح النادي الأهلي.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضي