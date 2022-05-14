كيفية توثيق حساب سناب شات 2022 وما هي شروط التوثيق snapchat

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عمر شويل - جدة كيفية توثيق حساب سناب شات 2022 ،نجمة سناب شات “Snapchat” الخاص بك سوف نتعرف معكم علي طريقة توثيق حساب سناب شات. وذلك عبر معرفة شروط توثيق snapchat 2022. “أسهل طريقة لتوثيق حساب Star Snapchat الخاص بك”.

يستخدم Snapchat ، مثل جميع الشبكات الاجتماعية ، شارة ذهبية في عملية التحقق من الحساب. مما يعني أن الحساب قد تم التحقق منه يدويًا بواسطة فريق دعم التطبيق. مما يعني أن فريق تطبيق سناب شات يراجع حسابك للتأكد من أن الشروط تنطبق عليك.

بذلك تم التأكد أن الحساب الذي تملكه حقيقي وليس مزيفًا أو مسروقًا. لذلك فهذه الشارة أو نجمة سناب مفيدة للمشاهير والشركات لتأكيد هويتهم والحصول على مزيد من التفاعل. وهذا هو الحال مع جميع منصات التواصل الاجتماعي.

توثيق سناب شات 2022

يعد توثيق حسابات Snapchat بالنجمة. مصدر قلق للعديد من مستخدمي Snapchat اليوم ، وخاصة أولئك الذين لديهم عدد كبير من متابعي Snapchat.

مثل العلامات التجارية والمشاهير، حيث يريد الجميع معرفة شروط توثيق حسابات Snapchat لجعل حساباتهم أكثر وضوحًا للمتابعين المحتملين. بالإضافة إلي جمع أكبر عدد ممكن من المتابعين. لذلك نشرح لك عزيزي زائر موقعنا الكريم “أسهل طريقة لمصادقة حساب Snapchat بنجمة.” أسهل طريقة لمصادقة حساب Snapchat الخاص بك بعلامة النجمة.

ما هو برنامج سناب شات

سناب شات هو احد اهم تطبيقات التواصل الاجتماعي ومن التطبيقات المستخدمة لمشاركة الصور والقصص الرائعة بين الأشخاص وبعضهم البعض، بالإضافة إلى ذلك ، يوفر Snapchat ميزة رائعة لجميع المستخدمين ، وهي التحقق من حساب Snapchat الشخصي وتوثيقة العلامة الزرقاء لحسابك على سناب شات ، حيث تمكنت العديد من أسماء Snapchat من التحقق من حساباتهم الشخصية.

فوائد توثيق حساب سناب شات بالنجمة

إذا كنت تتطلع إلى زيادة شعبيتك على SnapChat وإنشاء علامة توثيق شخصية أو تجارية لحسابك على تطبيق سناب شات، فقد يكون التحقق هو طريقك يعمل هذا النوع من التحقق كأداة تسويق قوية ، فهو مشابه جدًا للحالة التي تم التحقق منها على Twitter. أثناء التحقق من الحساب ، يُظهر لمستخدمي SnapChat أنه حساب خاص على سبيل المثال ، المشاهير فلديهم حساب SnapChat موثق أي تم التحقق منه.

مما يثبت إنك مالك هذا الحساب. نظرًا لوجود عدد كبير من الحسابات المزيفة على الإنترنت ، يعد التحقق طريقة آمنة لإثبات للآخرين أن حسابك حقيقي ومع ذلك ، فإن “القصص أو إحالة سناب شات” التي تم التحقق منها باستخدام الرموز التعبيرية.

(يتم اختيار هذه الرموز من قبل أصحاب الحسابات وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة) هي عادةً حسابات المشاهير. لذلك ، عندما يتعلق الأمر فوائد الحصول على نجمة توثيق سناب شات من حساب Snapchat ، فإن كونك نجمًا على الإنترنت سيجعل انتشار حسابك أسهل بالتأكيد.

كيفية توثيق سناب شات 2022

لكي يتم توثيق من Snapchat الخاص بك، أو بأحد أصدقائك فيمكنك استعمال برنامج اني ديسك للتحكم في الكمبيوتر عن بعد، ولتوثيق سناب يجب أن تتجاوز مشاهدات قصصك 1000.000مشاهدة على الأقل ؛ لأنه من الصعب توثيق الحسابات الصغيرة أو الجديدة أو غير الشائعة. تحتاج أيضًا إلى إثبات هويتك على Snapchat. يتضمن إثبات الهوية اسمك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني وغيرها من التفاصيل التي تحتاج إلى التصريح بها ، ويجب عليك تنشيط التحقق من رقم الهاتف الخاص بهويتك.

شروط توثيق سناب شات بالنجمة Snapchat

من أجل القيام بخطوات توثيق حساب سناب شات والحصول على شارة النجمة الموثقة للحساب، يجب توافر بعض الشروط في حالة تحقيقيها تحصل بعد ذلك على نجمة سناب.

يمكنك أيضا أن تتواصل مباشرة مع الشركة الأمريكية من أجل المساعدة في التوثيق، ولا يوجد أي وسلة توثيق أخرى. ويتم التواصل من خلال رسالة طلب توثق بشرط ان تكون بالإنجليزية وخالية من أي أخطاء إملائية، وتكون الرسالة مكتوبة بشكل محترف، وإليكم بعض شروط التوثيق في حالة توافرها:

يتم توصيل تطبيق سناب شات بالبريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بالمستخدم.

ثم يتم الربط بموقع الشخص الرسمي أو بموقع الشركة الرسمية.

يجب أن يتخطى عدد مشاهدات القصص إلى مليون مشاهد، والقصص المرفوعة يجب ألا تحمل لأي عنف أو كراهية أو تحث على أي منهما.

إذا كان الحساب الشخصي خاصة بعلامة تجارية أو بشركة يجب أن تقدم الوثائق التي تثبت ذلك.

طريقة تقديم طلب توثيق حساب سناب شات

افتح حسابك الشخصي لتطبيق سناب شات على الهاتف.

اضغط على الصورة الشخصية وبعد ذلك من الجهة العلوية انقر على شكل الترس. تظهر قائمة جديدة نختر منها عبارة مساعدة ومن ثم Contact us. اضغط على My snap isn’t working ومن ثم other ويليها yes. وفي النهاية مع آخر اختيار يتم كتابة بعض البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم المستخدم ونوع الهاتف. ويتم إرسال رسالة الشركة تطلب بها أنك تريد توثيق الحساب وتحديد السبب أنه قد يكون شخص ما انتحل شخصيتك. والضغط على إرسال والانتظار حتى تتواصل الشركة معك وإقناعها بذلك.

طريقة الحصول على النجمة سناب شات

كما قلنا، من المستحيل تقديم نموذج رسمي للتحقق، ومع ذلك يمكنك إرسال تذكرة دعم إلى سناب شات، تخبرهم أنك كنت تسمع أن الأشخاص يسرقون صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك وإعادة نشرها عبر الإنترنت لتحقيق مكاسب خاصة بهم.

انها ليست الكذب، لأنه في 50000 وجهات النظر قصة، وهذا يحدث على الأرجح. كن صادقًا معهم، وانظر إذا كانت هناك طريقة يمكنهم من خلالها المساعدة في منع ذلك. في حين أن التحقق على سناب شات يحدث تلقائيًا، يمكن أن تساعد تذكرة مثل هذه في تسريع العملية.

بذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم حول كيفية توثيق حساب سناب شات 2022وتعرفنا معا على الشروط الواجب توافرها لتوثيق حساب سناب وكيف ان عملة التوثيق صعبة في كثير من الأحيان وتلزم بعض المعايير والمشاهدات الكثيرة، وعلى حسب اهتمامك وأهرائك إذا كان أمر توثيق حساب سناب شات مهم لك أو لا.

الخاتمة

في ختام مقال اليوم حول، كيفية توثيق حساب سناب شات 2022. وما هي شروط التوثيق snapchat، حيث تحدثنا عن طريقة التقديم وبعض الشروط الواجب توافرها كي تستفيد من تجربة ومحاولة جديدة لتوثيق حسابك مثل مشاهير سناب شات.