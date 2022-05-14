أسعار سيارات بيستون موديل 2022 بعد ارتفاعها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلنت شركة مصر حلوان للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية بيستون في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بيستون موديل 2022، بزيادة تتراوح من 10 إلى 36 ألف جنيه، على 4 طرازتها، وهي " بيستون T55 ، B70،T77، T33 " داخل الأسواق المصرية.

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وبلغت أسعار بيستون T33 موديل 2022، للفئة الأولى بنحو 365.000 جنيه ، وسعرت الفئة الثانية 395.000 جنيه.

قدرت أسعار بيستون B70 موديل 2022، بالفئة الأولى 440.000 جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية بنحو 505.000 جنيه، وسجل الفئة الثالثة بقيمة 535.000 جنيه.

وسجلت أسعار بيستون T55 موديل 2022، للفئة الأولى بنحو 470.000 جنيه، و قدرت الفئة الثانية بقيمة 490.000 جنيه، و سجلت الفئة الثالثة بنحو 520.000 جنيه.

وسعرت بيستون T77 موديل 2022، للفئة الأولى 475.000 جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية بقيمة 495.000 جنيه، والفئة الثالثة بنحو 535.000 جنيه.