بالخطوات شحن شدات ببجي الموسم الجديد2022 من الموبيل

من أشهر الألعاب الإلكترونية الموجودة في الوقت الحالي هي لعبة ببجي موبايل، هذه اللعبة التي تتصدر قائمة ألعاب القتال والحرب، كما أن اللعبة تم تصميمها بأفضل التقنيات الموجودة في عالم الألعاب وبالتالي فإنها تشعر اللاعب أنه في ساحة قتال حقيقية، وعلى الرغم من ذلك تقوم الشركة بإضافة بعض التعديلات الجديدة في اللعبة والخصائص وإصدارها كنسخة جديدة وحديثة من لعبة ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي موبايل الموسم الجديد مجاناً بالخطوات

من أكثر المشاكل التي تواجه مستخدمين لعبة ببجي موبايل هو عدم وجود مصدر ثقة يمكن من خلاله شحن شدات اللعبة والحفاظ على بيانات المستخدم، حيث يوجد الكثير من المواقع المزيفة الآن التي تستغل هذه الخدمة وتستهدف بيانات العملاء، ولكن من الممكن أن تتم عملية الشحن من خلال الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بفتح موقع oonoo من خلال كتابة اسمه في محرك البحث الخاص بجوجل أو من الممكن أن يتم الدخول عليه مباشرةً من خلال الرابط.

يجب أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على هذا الموقع لكي يتم الاستفادة من خدماته.

من خلال قائمة الخدمات المتاحة يقوم المستخدم باختيار شحن شدات ببجي موبايل.

في هذه الخطوة يتم إدخال عدد الشدات التي يرغب المستخدم في الحصول عليها وأيضاً تحديد أي طريقة من طرق الدفع المتوفرة تناسبه.

يتم كتابة رقم حساب المستخدم في اللعبة لكي يتم نقل الشدات عليه مباشرة.

يتم تحديد الدولة التابع لها، ثم يتم الضغط على كلمة تم لتنفيذ كل الخطوات السابقة.

تحميل لعبة ببجي النسخة الجديدة