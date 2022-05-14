أسهل وأرخص موقع شحن شدات ببجي موبايلPUBG Mobile 2022 عن طريق الid بالخطوات

شدات ببجي موبايل والتي تُعرف باسم uc هى من أهم الأشياء التي يبحث عنها ويريد الحصول عليها بكثر من قِبل محبي ولاعبي لعبة ببجي موبايل، فهي تعد بمثابة العملة الافتراضية وبدونها تصبح اللعبة بدون أي متعة، فشدات ببجي موبايل هى الحل السحري دائماً بداخل اللعبة فمن خلالها يمكن لأي لاعب شراء الكثير من المعدات ألتي يتم استخدامها في المعارك، وأيضاً تستخدم في شراء الملابس والأدوات بكافة أنواعها وبالتالي فهي تساعد اللاعب بأن يصل إلى مستويات متقدمة داخل اللعبة بكل سهولة، وإذا كنت أحد المهتمين بهذه اللعبة وتريد الحصول على آلاف من شدات ببجي موبايل؛ فأنت في المكان الصحيح حيث نوضح إليكم بالخطوات طريقة شحن شدات ببجي موبايل عن طريق ال id ومن خلال أكثر المواقع أماناً بدون أي قلق.

شحن شدات ببجي موبايل 2022

على الرغم من وجود الكثير من المواقع التي تُمكنك من شراء شدات ببجي وتوفرها بكميات كبيرة إلا أن اللاعب يُفضل دائماً الموقع الأكثر أماناً والأرخص سعراً وهذا ما سنوفره إليكم عبر الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع ميداس باي midasbuy.

ثم على اللاعب أن يقوم بكاتبة رقم الid المخصص له وذلك في خانة” التحقق من صحة معرف اللاعب”.

ثم عليه أن يختار من بين طرق الدفع الطريقة التي تناسبه والمتوفرة لديه.

بعد ذلك يتم اختيار الحزمة المناسبة له من الشدات” حيث يقدم الموقع الكثير من العروض والتخفيضات، فعند الحصول على 600 شدة لببجي موبايل يحصل اللاعب على 60 شدة مجاناً، أما في حال الحصول على 1500 شدة يحصل على 300 شدة مجاناً” وغيرها من الكثير من العروض التي يمكن للاعب الاختيار من بينها.

وفي النهاية يقوم اللاعب باختيار كلمة ادفع الآن وخلال ثواني معدودة سوف تصل حزمة شدات ببجي موبايل إلى حسابك بداخل اللعبة.

ونجد أن من مميزات هذا الموقع أنه يكون آمن بشكل كبير على بيانات اللاعب، هذا إلى جانب أنه من أكثر المواقع المخصصة للشحن ويقوم بتقديم الكثير من العروض المميزة والتي بإمكان أي لاعب شراءه بكل سهولة ويسر.