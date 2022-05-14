نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي 2022 من الموقع الرسمي للشحن والحصول على ألاف الشدات في المقال التالي
شحن شداد ببجي، طريقة شحن شدات لعبة ببجي بالأسلوب السليم والآمن سوف نذكره في هذا المقال، حيث أن اللعبة يمكن تواجدها باسم “رويال بلاس” التي تكون على شكل نقود، فمن الممكن من خلالها تقوية كل الأسلحة والملابس والأجهزة وأيضًا الشخصيات المتواجدة بها وغير ذلك، لذلك يبحث العديد من مستخدمي اللعبة عن أسهل وأبسط الطرق المضمونة التي تمكنه من الشحن والابتعاد عن المواقع الاحتيالية.
شدات ببجي 2022
يرغب العديد من اللاعبين أن يحصلوا على شدات لعبة ببجي، لتوافر الكثير من الأسباب ومنها:
- تعتبر الشدات من الأشياء والأمور المهمة المتواجدة في لعبة ببجي، حيث أنها المسؤولة عن كل التطويرات والتحديثات في اللعبة.
- عندما يرغب اللاعب في شراء أي أمر باللعبة، وعندما يكون لا يمتلك أي شدات، فيمكن تحديث السلاح والسيارة والملابس التي يستخدمها ويريدها عن طريق تلك الشدات.
- إذا كان مستوى اللاعب صغير، فيجب أن يكون حريصًا لكي يصل إلى أحسن مستوى يسمى “آر بي” وهو من أقوى وأروع المستويات التي تمكنها أيضًأ من أن يقوم بقيادة الطائرة في اللعبة.
خطوات شحن شداد ببجي
يوجد برنامج متواجد في متجر بلاي له دور في شحن الشدات، والذي يمكن أن يصل إليه من winfree unlimited pu، وبعدها يتم متابعة الخطوات التالية، وهي كالتالي:
- يدخل اللاعب في لعبة ببجي، وعندما يصل إلى منطقة خاصة تسمى “الحدث”، يقوم بالنقر على كلمة “Daily Batties”.
- تظهر الكثير من الإعلانات التي يجب على الشخص أن يشاهدها بالشكل الكلي، مع عدم الضغط على كلمة تخطي، حتى لا يحدث ضياع لتلك الفرصة التي ينال منها هذه الشدات.
- عند الانتهاء من رؤية كل الإعلانات، تظهر العديد من الشدات التي نالها اللاعب بمقابل مشاهدته لكل الإعلانات المتواجدة في التطبيق.
- يحصل المستخدم على تلك الشدات المتواجدة بالتطبيق عن طريق مشاهدة الإعلانات المتواجدة بلعبة ببجي، ثم بعها ينال العديد من الشدات.
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