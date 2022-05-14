طريقة شحن شدات ببجي 2022 للأندرويد والآيفون بالمجان للحصول على 6000 شدة

كيفية شحن شدات ببجي، تكون طريقة شحن شدات ببجي من أكثر الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها الكثير من الأفراد، لذا سوف نذكر في السطور التالية الطريقة المضمونة لإجراء عملية الشحن، حيث أن لعبة ببجي من ضمن الألعاب التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة حتى أصبح مستخدميها أكثر من أربعمائة مليون لاعب في كافة أنحاء العالم، كما أن شدات لعبة ببجي هي العملة الرقمية الخاصة باللعبة التي تساهم الشخص في الحصول على عدة أشياء منها، المركبات والأسلحة والملابس من أجل الفوز في المعركة.

طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد والآيفون بالمجان

هناك عدة طريق يجب أن يقوم اللاعب بها لكي يتم إجراء عملية الشحن بشكل نجاح ومضمون ومن ضمن تلك الطرق هي كالتالي:

إنشاء حساب خاص في منصة “idle-empire”، ثم يتم الإجابة على الكثير من الاستطلاعات المدفوعة بالمنصة.

يتمكن المستخدم من إجراء عملية شحن شدات لعبة ببجي بصورة مجانية من خلال مشاهدة مقاطع الفيديوهات، حيث يمكن إكمال الكثير من العروض مع استرداد العديد من النقاط التي تُكتسب بالشكل السريع لشدات ببجي.

تقوم منصة “idle-empire” بمنح شدات ببجي بالشكل المجاني من خلال سحب بطاقات الهدايا المتواجدة في جوجل بلاي، أو من خلال سحب الهدايا التي تتواجد في آيتونز بالمنصة.

يحصل المستخدم على شدات لعبة ببجي من خلال استعمال الرصيد في متجر التطبيق الخاص باللاعب في منصة “idle-empire” التي استطاعت أن تعطي ما يزيد عن 1.2 مليون دولار منذ عام 2015 إلى المستخدمين.

طريقة تحميل لعبة ببجي

من الممكن أن يقوم اللاعب بتنزيل لعبة ببجي على هواتف الجوال الأندرويد وكذلك الآيفون من خلال الخطوات التالية وهي: