نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاصية جديدة رائعة من جوجل كروم بشأن البطاقات البنكية وحماية أموال المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ قليل شركة جوجل أنها سوف تُضيف خاصة جديدة لمتصفحها الشهير “جوجل كروم”، وذلك من أجل حماية البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية للمستخدمين خلال عمليات الشراء من الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، وذلك بعد ارتفاع أعداد الشكاوى خلال المرحلة الأخيرة من عمليات اختراق وسرقة في العديد من دول العالم، حيث حذر الكثير من الخبراء خلال المرحلة الماضية من عمليات اختراق أسفرت عن سرقة البيانات الشخصية والحساسة وكذلك البيانات البنكية والتي أسفرت عن إفراغ حسابات العملاء من البنوك في عدد من التطبيقات الشهيرة.

خاصية جوجل كروم الجديدة لحماية الأموال

من جانبه أشار الموقع التقني الشهير “ذا فيرج” أن جوجل سوف تُضيف خاصية جديدة إلى نظام الملء التلقائي الخاص بالمتصفح الشهير التابع لها، والتي تسمى بيانات بطاقة افتراضية (Virtual Card Numbers)، حيث أنها سوف تتيح للمستخدمين إخفاء رقم بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بالعميل أو المستخدم أثناء عمليات الشراء من الإنترنت أو الويب، وبذلك في تزيد من عمليات الأمان الخاصة بجميع مستخدمي المتصفح التابع لها من أجل حماية الخصوصية والحسابات البنكية الخاصة بالعملاء خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبها أشارت شركة جوجل أن الميزة الجديدة سوف تعمل على مساعدة جميع المستخدمين، ولتسهيل في شراء كافة الأشياء عبر متصفح “جوجل كروم” بأمان دون خوف من عمليات الاختراق والسرقة التي يشهدها العالم في ظل التطور التكنولوجي الكبير، حيث يمكنك الآن الشراء بأمان على المواقع التي لا تدعم خيارات مثل مواقع Pay Google أو Apple Pay.

نقل الموقع التقني الشهير عن “بيل ريد” رئيس المدفوعات والتجارة في شركة جوجل قوله، أن كل بطاقة افتراضية يمكن من خلالها ان تستخدم معالمة تحويل محددة، مؤكداً للجميع أنه لا يوجد رسوم مالية على استخدام تلك الخاصية الرائعة، حيث أنه سوف يتم اتاحتها مجاناً لجميع مستخدمي المتصفح خلال الفترة القادمة، حيث تحاول الشركة جاهدة خلال هذه المرحلة التصدي لجميع عمليات النصب والسرقة التي قد يتعرض لها المستخدمين على متصفحها، حيث تُعتبر خطوة رائعة لمواجهة جميع عمليات الهاكرز والسرقة التي يواجهها العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة.

تحاول شركة جوجل خلال هذه الفترة طرح العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين، وخاصة الميزات التي يرغب فيها المستخدمين، ونظراً لحالة التطور التكنولوجي الكبير وارتفاع عمليات الهاكرز والاختراقات خلال الفترة الأخيرة، حرصت الشركة على طرح الخاصية الجديدة من أجل زيادة الأمان والعمل على عدم اختراقات الحسابات البنكية للمستخدمين خلال هذه المرحلة.