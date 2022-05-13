نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل جاتا سان أندرياس GTA San Andreas للاندرويد والايفون وأهم الشفرات في المقال التالي
GTA San Andreas تحميل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس لعبة الأكشن والمغامرت سرقة السيارات الكبري وهذا الجزء تدور أحداثة في مدينة سان اندرياس وهي مدينة خالية مستوحاه من مدينة سان فرانسسكو الأمريكية وبطل هذا الجزء هو تومي أحد أفراد العصابات في المدينة الذي يعود أليها بعد مقتل والده علي يد أحدي العصابات ويسعي تومي إلي تجميع أخوتة وبعض العصابات الحليفة من أجل السيطرة علي المدينة والقضاء علي باقي العصابات فهل ينجح تومي في ذلك ونستعرض الان خطوات تحميل جاتا علي الهواتف الذكية بنامي تشغيل أندرويد وIOS والمتطلبات الواجب توافرها لتشغيل اللعبة وبعض الشفرات الهامة من أجل تطوير بعض مستويات اللعب.
تثبيت GTA San Andreas للهواتف الذكية
- أولا الدخول إالي متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.
- ثم من صندوق البحث كتابة GTA من النتائج نختار GTA: San Andreas.
- قبل التثبيت تأكد من توفر مساحة 2 جيجا بايت في هاتفك.
- بعد ذلك الضغط علي أيقونة تثبيت اللعبة.
- ثم نقوم بفتح اللعبة وتطلب الربط مع حساب الفيس بوك.
- ثم بعد الربط أصبحت اللعبة جاهزة للاستخدام وقضاء وقت ممتع.
متطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس
لعبة GTA: San Andreas من الألعاب التي تحتاج إلي هاتف ذو مواصفات عالية نسبا من أجل تشغيل اللعبة فقد تحتاج إلي هاتف من الفئة A حيث يجب توفر مساحة أكبر من 5 جيجا بايت للتثبيت وذاكرة مرور عشوائية (الرامات) 6جيجا بايت فيما أعلي إلي جانب معالج رسومات من الفئة العليا.
شفرات gta san andreas
- شفرة الأسلحة للمستوى الأول LXGIWYL.
- كود شفرة الأسلحة للمستوى الثاني KJKSZPJ.
- كود شفرة الأسلحة للمستوى الثالث UZUMYMW.
- شفرة الصحة الكاملة والدرع ومائة وخمسون ألف دولار HESOYAM.
- كود شفرة البحث الشرطة عنك بعدد 2 نجمة OSRBLHH.
- كود شفرة توقف الشرطة عن البحث عنك ASNAEB.
- شفرة الطقس المُشمش AFZLLQLL.
- كود شفرة الطقس المُشمش جدًا ICIKPYH.
- شفرة الطقس المعتم ALNSFMZO.
- كود شفرة الطقس الممطر AUIFRVQS.
- شفرة الطقس الضبابي CFVFGMJ.
- كود شفرة الساعة السريعة للعبة YSOHNUL.
- شفرة تسريع اللعبة PPGWJHT.
- كود شفرة تبطئ اللعبة LIYOAAY.
- شفرة تصارع المارة مع بعضهم البعض AJLOJYQY.
- كود شفرة تواجد المكافأة لُنال منك باللعبة BAGOWPG.
- شفرة حمل السلاح للجميع FOOOXFT.
- كود شفرة الدبابة AIWPRTON.
- كذلك شفرة سيارة السباق PDNEJOH.
- كود شفرة المركبة RACECAR “VPJTQWV”.
- شفرة المركبة Romero “AQTBCODX”.
- كود شفرة المركبة Stretch “KRIJEBR”.
- كذلك شفرة المركبة Trashmaster “UBHYZHQ”.
- كود شفرة المركبة Caddy “RZHSUEW”.
- كذلك شفرة التفجير لجميع سيارات اللعبة CPKTNWT.
- كود شفرة السيارات التي لا يمكن رأيتها XICWMD.
- شفرة قيادة السيارات بطريقة جيدة PGGOMOY.
- كود شفرة الانتحار SZCMAWO.
- كذلك شفرة جعل لون الإشارات اخضر ZEIIVG.
- كود شفرة تجعل سائق السيارة عنيف YLTEICZ.
- كذلك شفرة تجعل لون الإشارة وردي LLQPFBN.
- كود شفرة تجعل لون الإشارة أسود IOWDLAC.
- شفرة طيران المراكب AFSNMSMW.
- كود شفرة الزيادة بوزن شخصية اللاعب BTCDBCB.
- كذلك شفرة تُضخم من عضلات شخصية اللاعب QWIOPKB.
- كود شفرة الشخصية النحيلة KVGYZQK.
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