نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على رسائل فيسبوك المحذوفة بدون برامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المشكلات التي تواجه العديد من المستخدمين كيفية استعادة رسائل فيسبوك المحذوفة، والتي قد يرغب المستخدم في استعادتها نظراً للحاجة لها بشكل كبير، وقد تكون الرسالة لصديق أو رفيق العمل، والتي تحمل أسرار مهمة يرغب في عرضها من جديد، ولكن عند حذفها تزداد المشكلة بشكل كبير، ولكن سوف نوضح لحضراتكم عبر موقعكم ثقفني كيفية وطرق استعادتها، حيث أشار موقع “business insider” عن طرق استعادة الرسائل التي يرغب فيها المستخدم، وقدم الحلول السهلة والبسيطة لتلك المشكلة.

طرق الحصول على رسائل فيسبوك المحذوفة

أشار الموقع السابق ذكره إلى طرق استعادة الرسائل الخاصة بالمستخدم، ومن أجل التعرف على كيفية استعادة رسائل فيسبوك المحذوفة يجب عليك متابعة المقال حتى نهايته على أن تختار الطريقة التي تناسبك، والتخلص من تلك المشكلة التي تؤرق العديد من مستخدمي التطبيق خلال هذه المرحلة، والتي قد تكون مستند هام يحتاج إليه ذلك الشخص

يجب في البداية التحقق من محادثاتك المؤرشفة، وننصح جميع المستخدمين بضرورة أرشفة الرسائل بدلاً من حذفها، وهنا يكون استعادتها سهل للغاية وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة كما يلي:

ضرورة فتح الماسنجر على فيسبوك من الهاتف أو اللاب توب أو الكمبيوتر.

يجب الدخول على قسم الدردشة والبحث عن باسم الشخص الذي قمت بالتحدث معه عبر شريط البحث.

في النهاية يجب الضغط على اسم الشخص وفتح المحادثات وعرضها بشكل كامل من اجل الحصول على المحادثة التي ترغب فيها.

يمكنك في حال الرغبة في الحصول على رسائل فيسبوك المحذوفة، يجب التأكيد على أنه عند حذف المحادثة مع أي شخص فإنه يكون من جانبك أنت فقط، وسوف يظل الشخص الآخر قادراً على رؤيتها طالما أنه لم يقم بحذفها هو الآخر، ويمكنك حينها طلب نسخة منها أو لقطة شاشة من المحادثة أو الرسالة التي ترغب فيها، وهنا تكون قد حصلت على نسخة من الرسالة من خلال الاستعانة بالشخص الذي تمت المحادثة معه.

ننصح جميع مستخدمي تطبيق فيسبوك تمكين جميع إشعارات البريد الإلكتروني من حسابك الشخصي، لأنه عند الرغبة في الحصول على الرسالة يمكنك البحث داخل البريد الإلكتروني الخاص بك حتى تجدها.