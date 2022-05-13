نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر Google IO السنوي الخاص بشركة جوجل | أهم الأحداث والأخبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغطية مؤتمر Google IO المؤتمر السنوي الخاص بشركة جوجل والذي تعقده الشركة في نفس الوقت من كل عام. والذي تم عقده منذ يومين في الولايات المتحدة الأمريكية. ينطلق هذا المؤتمر بالاعلان عن آخر ما توصلت إليه شركة جوجل في مجال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وذلك فيما يتعلق بجانب السوفت وير وأيضاً الهارد وير. وتحدثنا في موضوع سابق عن آخر التحديثات والاضافات في جانب Software الخاص بجوجل. كما في برامج Google Maps ، Google Search ، وأيضاً Google Translate مع إضافة الـ24 لغة جديدة. أما الآن واستكمالاً لتغطية باقي أحداث مؤتمر Google IO في جانب الهارد وير والإعلان عن أجهزة جوجل الجديدة وأيضاً بعض اللقطات لجهاز الـPixel الجديد.

‌أولاً: إصدار Android 13 الجديد الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر Google IO:

أعلنت شركة جوجل مع بداية النصف الثاني من مؤتمر Google IO عن أحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص بها Android 13.

وكشفت كذلك عن بعض الإضافات والتعديلات الجديدة به. وتظهر تلك التعديلات في إتاحة إمكانية استخدام ألوان أكثر من خلفية الشاشة واستخدامها في تخصيص ألوان التطبيقات وأيقونات شريط الاشعارات.

مع تعديلات جديدة أيضاً في جانب الـMedia وطريقة عرض مشغل الموسيقي مع الشريط المتموج بدلاً من المستقيم.

إلي جانب ذلك لم تقدم الشركة الكثير في هذا الإصدار الجديد باستثناء بعض التحسينات في الشكل والاختصارات.

والجدير بالذكر أيضاً أن نسخة البيتا من هذا الإصدار متوفرة منذ فترة علي بعض الأجهزة مثل أجهزة الـPixel ويمكن تجربتها فعلياً.

‌ثانياً: إضافات جوجل في جانب الـHardware التي تم الإعلان عنها في مؤتمر Google IO 2022 :

لم يقتصر مؤتمر Google IO لهذا العام 2022 عن الإضافات والتعديلات في جانب السوفت وير فقط. لكن اهتمت الشركة كذلك بجانب الهارد وير الخاص بها مع الإعلان عن أجهزتها الجديدة. حيث أعلنت الشركة عن إصدار جديد لهواتف الـPixel وهو هاتف Pixel 6a. بالإضافة إلي ساعة جوجل الجديدة وأيضاً لقطات عن هاتف الـPixel 7 الجديد.

هاتف Pixel 6a الجديد من جوجل:

مع بداية الحديث عن قسم الهارد وير خلال مؤتمر Google IO أعلنت الشركة عن هاتف جديد ينضم لعائلة الـPixel 6 وهو هاتف Pixel 6a.

تعد نسخة الـa من هواتف جوجل النسخة الأقل من هواتفها تقدم فيها مجموعة من المميزات والمواصفات الداخلية الممتازة لكن مع بعض التنازلات الذكية ولذلك لتقليل سعر الهاتفيأتي الهاتف بنفس لغة تصميم الهاتفين الاخرين من نفس العائلة مع إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية.

شاشة الهاتف AMOLED بحجم 6.1 إنش لكن مع معدل تحديث 60 هيرتز فقط.

ينطلق الهاتف أيضاً مع معالج جوجل الخاص Google Tensor والذي يتوافر في هاتف Pixel 6 وأيضاً الـPixel 6 pro.

تم الإعلان عن الهاتف خلال مؤتمر Google IO لينطلق بسعر 450 دولار أو حوالي 8300 جنية مصري. وفي إنتظار توافر الهاتف في الأسواق قريباً.

تسريبات هاتف pixel 7 الجديد من جوجل:

لم تكتفي الشركة خلال المؤتمر بالاعلان عن هاتف واحد فقط ، بل قررت أن تكشف بعض من تسريبات هاتفها القادم Pixel 7.

قدمت الشركة فيديو قصير توضح فيها اتجاه هاتفها الجديد حيث يظهر فيه الهاتف من الظهر مع شكل الكاميرات الجديد.

كما أن إطار الكاميرات يأتي مع خامات من الألومنيوم والذي يعطي لمسة جمالية للهاتف.

كذلك أعلنت الشركة عن الألوان التي سيتوفر بها الهاتف وهما : الأبيض ، والأخضر مع إطار الكاميرات باللون الذهبي وغيرها.

لم تكشف الشركة عن شاشة الهاتف بعد ولا عن المواصفات الداخلية ولكن من المتوقع أن يأتي الهاتف بالجيل الجديد من معالج جوجل Tensor.

سماعات جوجل Google Buds Pro :

كشفت شركة جوجل عن منتج جديد خلال مؤتمر Google IO وهي السماعات الجديدة Google Buds Pro.

تأتي هذه بتصميم مختلف عن الإصدار العادي.

فتأتي السماعة مع دعم خاصية Active Noise Cancellation الخاصة بعزل الضوضاء.

أيضاً مع دعم خاصية Transparency والتي تسمح بدخول الاصوات من الخارج دون الحاجة لإزالة السماعة من الأذن.

مع بعض التعديلات أيضاً في جانب الميكروفونات لتوفير تجربة أفضل في المكالمات وغيرها.

تتوفر السماعة مع بطارية ممتازة تدوم حتي 12 ساعة بدون خاصية عزل الضوضاء ، أو 7 ساعات في حالة تشغيل تلك الخاصية.

إلي جانب باقي مميزات النسخة العادية من السماعة كدعم المساعد الصوتي وإمكانية ربط السماعة بأكثر من جهاز.

تم الإعلان عن سعر السماعة ويصل إلي حوالي 200 دولار ، مع بدأ الحجز المسبق للسماعة والهاتف يوم 21 من شهر 6.

Pixel watch ساعة جوجل الجديدة :

أعلنت شركة جوجل أخيراً خلال مؤتمر Google IO عن الساعة الخاصة بها ، والتي ظهر لها العديد من التسريبات مؤخرا وها هي ذا تنطلق بشكل رسمي.