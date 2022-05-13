نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي ينزل ايفون 14 برو max في الأسواق السعودية iPhone 14: شائعات عن موعد إطلاقه وأخبار الأسعار والمواصفات والتسريبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي ينزل ايفون 14 برو max في الأسواق السعودية ،أهم المعلومات والتسريبات عن هاتف ايفون 14 برو ماكس إصدار 2022 .

متي ينزل ايفون 14 برو max في الأسواق السعودية

لن يتم إصدار iPhone 14 حتى سبتمبر ، لكن الإثارة بدأت بالفعل في الظهور. لم تؤكد Apple رسميًا وجود هاتفها الذكي التالي ، لكن الإنترنت مليء بشائعات iPhone 14 والحديث عن “إعادة تصميم كاملة”.

يعتقد المحلل الأفضل في شركة Apple Ming-Chi Kuo أن مجموعة iPhone 14 ستحتوي على أربعة أجهزة بما في ذلك طرازان من طراز Pro تمت ترقيتهما. لذلك ، على الرغم من عدم وجود أي شيء رسمي ، إلا أن هناك الكثير من التنبؤات الموثوقة التي يجب مراعاتها.

نحن معجبون جدًا بـ iPhone 13 ، لذلك نتوقع أشياء رائعة من iPhone 14. لا سيما بالنظر إلى أن ميزانية iPhone SE (2022) ذات الميزانية المتكافئة مع iPhone 13 من حيث الأداء.

أخبار الأسعار والمواصفات والتسريبات لهاتف ايفون 14 برو ماكس

من المتوقع أيضا بإن تأتي نسخة الهاتف 256 جيجا بايت ،من هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسوق السعودية بسعر 5150 ريال سعودي .

أما سعر هاتف iphone 14 pro max في السوق المصري 23500 الف جنية مصري ، لنسخة 256 جيجا بايت .

سعر الهاتف في الأسواق العالمية لنسخة 256 جيجا بايت سوف يكون ب1100 دولار.

مواصفات هاتف Apple iPhone 14 pro Max

حجم الشريحة SIM1: Nano، SIM2: eSIM

دعم الشبكة 5G مدعوم من الجهاز (الشبكة غير مطروحة في الهند) ، 4G (يدعم النطاقات الهندية) ، 3G ، 2G

Volte نعم

Sim 1 4G Bands: TD-LTE 2300 (نطاق 40) ، FD-LTE 1800 (نطاق 3) ، نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz ، نطاقات 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz ، GPRS : متاح ، إيدج: متاح

نطاقات Sim 2 4G: TD-LTE 2300 (نطاق 40) ، FD-LTE 1800 (نطاق 3) ، نطاقات 3G: UMTS 1900/2100/850/900 ميجاهرتز ، نطاقات 2G: GSM 1800/1900/850/900 ميجاهرتز ، GPRS : متاح ، إيدج: متاح

واي فاي نعم ، واي فاي 802.11 ، ب / ز.

واي فاي ميزات موبايل هوت سبوت

بلوتوث نعم ، v5.0

Gps نعم ، مع A-GPS و Glonass

Nfc نعم

جهاز تخزين عالي السعة اتصال USB ، شحن USB

الأن نكون وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم الذي قدمنا من خلالها ، مميزات هاتف Apple iPhone 14 pro Max ،نتمني أن نكون قد أفدناكم .