اشحن الآن شدات ببجي PUBG MOBILE 2.0 بعد التحديث الجديد من الموقع الرسمي

شحن شدات ببجي، لقد تصدر عمليات البحث في الآونة الاخيرة من قبل الكثيرين في مختلف الدول العربية البحث عن شحن شدات ببجي، وذلك بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي عن تغيير الرابط الخاص بشحن الشدات، وذلك لاضافة العديد من الخدمات الخاصة بلعبة ببجي، والجدير بالذكر انه بعد تحديث الرابط قد صدرت كافة الروابط الرسمية عبر الصفحة الخاصة بلعبة ببجي من خلال تويتر، والجدير بالذكر ان الشحن الخاص الشدات قد أصبح إلكترونيًا عن طريق بعض الخطوات البسيطة التي يقوم كل لاعب بها، والجدير بالذكر أن لعبة ببجي واحدة من افضل الالعاب في الوطن العربي والعالم والتي تحصل على نسب عالية جدا من التحميلات، بالاضافة إلى ذلك فإن ادارة اللعبة قد اعلنت بشكل رسمي عن كافة التحديثات الجديدة في اللعبة، وذلك لامكانية تحديث اللعبة بعد التحديثات الاخيرة التي صدرت في الآونة الاخيرة.

شحن شدات ببجي

لقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص شحن شدات ببجي، وذلك بشأن النقاط وكيفية الشحن، حيث انه مع اختلاف العملات تختلف طريقة الشحن من خلال تعديل العملة الخاصة بالبلد، بالاضافة إلى العديد من التفاصيل الاخرى، حيث ان الاسعار الجديدة الخاصة بالشدات قد صدرت لتكون 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، لتكون تلك الاسعار الرسمية الجديدة بعد تحديث الرابط الخاص بالموقع.

خطوات وطريقة شحن شدات ببجي