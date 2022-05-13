نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 2.0 طريقة التنزيل والاضافات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير جداً من مستخدمي لعبة ببجي موبايل عن تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 2.0 وذلك بعدما اطلقت شركة ببجي موبايل التحديث الجديد خلال الساعات القليلة الماضية ويبداً التحديث الان في النزول علي المتجر لهواتف الاندرويد والايفون بشكل تدريجي ومن المفترض ان يتوفر تحديث ببجي موبايل علي كافة الهواتف خلال الساعات القليلة المقبلة ويحتوي تحديث ببجي الجديد 2.0 علي الكثير من المميزات والاضافات الرائعة والمميزة التي وفرتها الشركة وهو ما ننشره لكم بشكل تفصيلي في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني.

تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 2.0

يمتلك تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 2.0 الكثير من التعديلات والاضافات القوية أبرزها خريطة ليفك التي شهدت تغير كبير جداً في شكل المباني والطرق كما ان مدينة ميدسنت أصبحت مختلفة تماما عن ما كانت علية في التحديثات الماضية، وتعمل شركة ببجي موبايل علي توفير تحسينات مستمرة علي اللعبة من لكي لا يشعر اللاعبون بالملل والروتين وتعد لعبة ببجي موبايل هي اللعبة الاولي علي مستوي العالم التي يحبها الملايين من الأشخاص في كافة الفئات العمرية من صغار وكبار وهناك مئات الملايين يهتمون بها حيث أصبحت من اقوي العاب الأخشن والبقاء علي قيد الحياة.

توفر شركة ببجي موبايل كل شهرين تحديث كامل للعبة ويتم إضافة مودات مختلفة وجديدة داخل اللعبة وتحتوي هذة المودات علي مميزات واضافات مختلفة لم تكن متواجدة من قبل علي سبيل المثال المود السابق والذي انتهي والذي كان يحتوي علي المدن التي يمكنك من خلالها الحصول علي الأسلحة والكوينز بشكل سريع لشراء الأسلحة من المتجر وأيضا إمكانية العودة للحياة مرة اخري من خلال عمليات الاستدعاء التي توفرها اللعبة لمرة واحدة داخل المباراة وفي هذا التحديث سوف نلاحظ وجود اختلافات كبيرة جداً خاصة في خريطة ليفك والتي تعد من افضل الخرائط التي يحبها الكثير من محبي لعبة ببجي موبايل.

مميزات تحديث ببجي موبايل 2.0 الجديد

في خريطة ارانغل سوف تجد مناطق عديدة يطلع علية اسم “حصن” وتحتوي هذه المناطق علي أسلحة كثيرة ويمكنك من خلالها الحصول علي الأسلحة بشكل سريع بدلاً من قضاء وقت في البحث عن أسلحة داخل المنازل في الخريطة ولكن بالتأكيد سوف يكون هناك الكثير من اللاعبين في هذا المكان لذلك عليك القتال والفوز حتي تحصل علي الأسلحة في النهاية.

كانت هذه أبرز الإضافات المتواجدة داخل تحديث ببجي موبايل 2.0 الجديد وهناك الكثير من المميزات والاضافات الجديدة التي يمكنك استكشافها بعد تحميل تحديث ببجي الجديد 2.0 ولكن عليك انتظار التحديث حتي يتم نزوله علي متجر جوجل بلاي وعليك بعدم تثبيته من مصادر خارجية حتي لا يمثل خطورة علي حسابك في لعبة ببجي موبايل.