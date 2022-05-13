نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 2.0 أخر إصدار 2022 ما الجديد في تحديث بوبجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر مزايا تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 2.0 الإصدار الأخير بعد أن تم الإعلان من جانب الشركة المنتجة للعبة بوبجي العالمية عن إطلاق التحديث الجديد خلال شهر مايو الجاري 2022م، وأوضحت مميزات وتحسينات تحديث ببجي موبايل الجديد الذي يتضمن ترقية خريطة ليفيك الرسمية أو الخريطة الجديدة لببجي موبايل، ويجب العلم أنه في حال عدم ظهور النسخة الأخيرة لببجي موبايل على المتجر لديك، فعليك الانتظار حتى يظهر تحديث بوبجي الجديد 2022، حيث يرجع ذلك إلى اختلاف المناطق الجغرافية، ومن خلال ثقفني نسلط الضوء على بعض التحسينات المضافة حديثاً بأخر إصدار للعبة ببجي موبايل الأصلية.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 2.0

أعلنت ببجي موبايل عن إطلاق التحديث الجديد برقم 2.0 لشهر مايو 2022م اعتباراً من تاريخ الحادي عشر من شهر مايو الجاري، وقدمت دعوتها لكافة اللاعبين بضرورة تحميل تحديث ببجي موبايل أخر إصدار في بيئة شبكة مناسبة، حيث يجب أن يكون الإنترنت قوي ومستقر حتى لا تتعطل عملية التثبيت، كما يجب توفير متطلبات تحديث ببجي الجديد من حيث مساحة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي.

وقد أكدت لعبة ببجي موبايل على إمكانية الحصول على مكافأة التحديث في حال تم تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل خلال الفترة من الحادي عشر إلى السابع عشر من شهر مايو 2022م، حيث تتمثل المكافأة المرصودة للاعبين الذين يقومون بإجراء التحديث خلال هذه الفترة في الحصول على (3000 BP و100 AG و وخوذة مصمّم الأزياء الأفضل 3 أيام).

ويحتوي التحديث الجديد لبوبجي على خريطة ليفيك الجديدة بعد ترقيتها وإضافة بعض التحسينات لها، حيث أعادت ببجي موبايل تصميم كافة المناطق الحضرية، بالإضافة إلى ترقية كل هياكل المراحل والرسومات الجرافيكية لتوفير تجربة قتالية أكثر تنوعاً وحماساً، كما أعلنت أيضاً عن توفير مركبة جديدة يمكن تجربتها في بعد الصدمة UTV، وعند بدء المباراة سوف تظهر منطقة إمداد متقدمة لونها ذهبي بمنطقة حضرية عشوائية على الخريطة.

ويجب العلم أن هذه المنطقة مليئة بالإمدادات وعملات المتاجر الرمزية، كما تمتلئ أيضاً بالعديد من الأعداء، كما أكدت على إضافة أسلحة جديدة ضمن تحديث ببجي الجديد لشهر مايو والتي يمكن الإطلاع عليها كاملةً من خلال موقع ببجي الرسمي، ويمكن الإطلاع على تحسينات تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 2.0 بشكل كامل من خلال متابعة الفيديو التالي:

تحديث بوبجي الجديد 2022

بالإضافة إلى أسلوب اللعب السابق ذكره، فقد أعلنت اللعبة عن احتواء التحديث الأخير على ساحة المعركة الجوية، فكل ما عليك هو القفز إلى ساحة معركة جوية مفعمة بالحياة وارتداء أزياء ملونة، وفي حال تعرض اللاعبون للإصابة على يد خصومهم، فسوف يزداد غطاء الرأس ويطفو في السماء، وبعد ذلك يعود اللاعبون إلى ساحة المعركة الملكية بعد القضاء على الأعداء.

وفي حال تعرض اللاعب للإصابة على يد أحد الزملاء بالفريق، فسوف ينكمش ويتقلص غطاء الرأس، وسيعود إلى أرض ساحة المعركة الجوية، ويجب العلم أن ساحة المعركة الجوية تتاح فقط خلال الخمس دقائق الأولى من المباريات، كما يمكن التقاط دراجة جبلية قابلة للطي على خريطة ببجي موبايل، فقط عليك إخراجها من حقيبة الظهر لاستخدامها لشخص واحد، علماً بأن هذه الدراجة لا تحتاج إلى التزويد بالوقود أو إعادة الشحن.

كما أن هذه الدراجة يتعذر تدميرها ولا تصدر أي ضوضاء عند استخدامها، وفي أي وقت يمكن طيها ووضعها في الحقيبة للتحرك بسرعة، ويحتوي تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 2.0 أيضاً على مخيمات جديدة، حيث أوضحت اللعبة أن هناك معسكر موارد جديد واسع النطاق، إلى جانب مستودع أسلحة نارية جديد، وإضافة بعض التحسينات على الوضع الكلاسيكي.

ما الجديد في تحديث ببجي موبايل

أكدت لعبة ببجي موبايل من خلال حساباتها الرسمية على أن ببجي أخر إصدار قد تضمن للعناصر والتحسينات والإضافات التالية: