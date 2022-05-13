نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي PUBG MOBILE 2.0 الجديد مايو 2022 طريقة تنزيل لعبة بوبجي أخر إصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر مزايا وإضافات تحديث ببجي PUBG MOBILE 2.0 الجديد المعلن عننه بشكل رسمي من جانب لعبة ببجي موبايل العالمية ضمن تصحيحات أخر إصدار لشهر مايو 2022م، وذلك بعد أن أعلنت لعبة ببجي العالمية عن توفير أحدث نسخة ببجي موبايل على المتجر الإلكتروني للهواتف الجوالة خلال الشهر الجاري، وقد تظهر النسخة الحديثة لببجي موبايل في أوقات متأخرة نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية، فقط كل ما عليكم هو متابعة المتجر الإلكتروني للهاتف الخاص بكم للتعرف على ما إذا تم توفير تحديث ببجي الجديد 2022 أم عليك الانتظار قليلاً حتى يظهر التحديث، حيث أعلنت اللعبة عن إضافة أوضاع جديدة واستعادة أوضاع وخرائط تم إطلاقها في التحديثات السابقة، ويمكنكم معرفة أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل 2022م الآن.

تحديث ببجي PUBG MOBILE 2.0

تم الإعلان من قبل لعبة ببجي موبايل pubg mobile عبر الحساب الرسمي لببجي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعبر موقع ببجي موبايل الرسمي عن إطلاق تحديث لعبة ببجي موبايل برقم 2.0 أخر إصدار لشهر مايو الجاري، حيث من المقرر أن يبدأ إصدار التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل في المتجر الخاص بالهاتف الجوال لديكم اعتباراً من تاريخ الحادي عشر من شهر مايو لعام 2022م.

وقد أكدت لعبة ببجي موبايل على أنه لن يتم تعطيل السيرفر أو انقطاع الخادم الخاص باللعبة أثناء تحديث ببجي كما كان يحدث في السابق، ولكن سيتم توفير النسخة الجديدة في المتجر الإلكتروني دون حدوث أي انقطاع، حيث يمكنكم الدخول إلى المتجر على الهاتف لديكم ومن ثم النقر على زر تحديث بشكل يدوي، حيث لن يتم تنزيل تحديث ببجي الجديد بشكل تلقائي.

وأوضحت ببجي محتويات التحديث الجديد برقم 2.0 بعد أن تضمن العديد من المحسنات والإضافات الجديدة المنتظرة من جانب جميع اللاعبين، حيث أطلقت الخريطة الرسمية الجديدة “خريطة ليفيك الجديدة” بعد أن تم إعادة تصميم المناطق الحضرية، إلى جانب ترقية كافة هياكل المراحل والرسومات الجرافيكية لتوفير تجربة قتالية أكثر تنوعاً.

كما أعلنت ببجي موبايل أيضاً عن توفير مركبة جديدة يمكن تجربتها في وضع بعد الصدمة UTV، وقد أوضحت أنه عند بدء مباراة جديدة ستظهر منطقة إمداد متقدمة باللون الذهبي بمنطقة حضرية عشوائية على خريطة PUBG MOBILE، وهذه المنطقة ممتلئة بالإمدادات وعملات المتاجر الرمزية، كما تمتلئ أيضاً بمزيد من الأعداء ضمن تحديث ببجي PUBG MOBILE 2.0 الجديد.

ما الجديد في تحديث ببجي أخر إصدار

أكدت لعبة ببجي موبايل على إطلاق التحديث الجديد للعبة بوبجي موبايل وإتاحته في المتجر الإلكتروني الخاص بالهواتف الجوالة لنظامي التشغيل أندرويد وأيفون، وقد تضمن تحديث ببجي موبايل أخر إصدار لعديد من المزايا والتي يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

أسلوب لعب بطابع الذكرى السنوية الرابعة.

إضافة جزيرة ظهور جديدة.

استدعاء تماثيل عملاقة.

ارتداء أزياء ملونة في ساحة المعركة الجوية.

دراجات جبلية بألوان مبهرة، وهذه الدراجات قابلة للطي.

إضافة معسكرات جديدة.

معرض الذكريات.

تحسينات في الوضع الكلاسيكي.

إعادة تصميم الجسر الضخم في خريطة إرنغل.

آلية استدعاء وهذه متاحة في خريطة إرنغل الوضع المصنف والذكرى النابضة بالحياة.

تحسين إعادة التحميل والتسلق وأساسيات أخرى.

إضافة مزايا أخرى على الخريطة.

حبال جديدة للتحرك بسهولة.

أسلوب سباق جديد.

مترو ملكي.

سلاح ناري جديد FAMAS.

مكافأة تحديث ببجي موبايل

أعلنت اللعبة عن أنه في حال تم تنزيل تحديث ببجي PUBG MOBILE 2.0 الجديد خلال الفترة المذكورة بالتالي:

من تاريخ 11 مايو حتى 17 مايو 2022م.

فسوف يتم الحصول على التالي (3000 BP و100 AG و وخوذة مصمّم الأزياء الأفضل 3 أيام)، ويجب العلم أن التحديث الجديد قد يظهر في المتجر لبعض اللاعبين، وقد يتأخر ظهوره بالنسبة للبعض الأخر، وسبب ذلك هو اختلاف المناطق الجغرافية.

تحديث لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل العالمية عن إطلاق تحديث جديد للعبة يتميز بإضافة العديد من التحسينات الجديدة، حيث يتضمن التحديث الجديد خريطة جديدة في الوضع الكلاسيكي خريطة “Aftermath”، ما يتضمن تحديث ببجي أخر إصدار وضعاً جديداً وهو ما بعد الصدمة، حيث يتضمن وضع ما بعد الصدمة خريطة كلاسيكية جديدة يتم الحصول عليها من خلال الدخول إلى غير مصنف > الوضع الكلاسيكي > قم بتحديد ما بعد الصدمة للدخول.

وعن أسلوب اللعب الجديد، فقد غيرت القنابل والانفجارات البركانية تضاريس جزيرة ليفيك الصغيرة، وبعد مرور سنوات عديدة يقوم الناجون من الانفجارات بالاستعداد بكل قوتهم تحسباً من مخاطر المستقبل، ومع تقدم التكنولوجيا والعلوم، فقد عدلت ببجي كافة الأسلحة الأساسية.

حيث تعمل AC النارية لكي تشتمل على وحدة التصويب الجديدة لتسهيل التصويب عن طريق استخدام نقطة التصويب، وتقليل الارتداد مما يجعل التحكم في الأسلحة النارية أكثر سهولة ويسر، كما جعلت اللعبة إطلاق النيران أكثر متعة في كل الأوقات، وأوضحت أنه سيتم توفير تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.9 على المتجر في الموعد المذكور عالية.

حل مشكلة تشغيل ببجي موبايل

في بعض الأحيان يحدث عطل في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile ولم يتمكن اللاعب من دخول المباريات، وهنا يجب العلم أن هذا يحدث عادةً بسبب مساحة التخزين الداخلية للهاتف، لذلك يجب تجربة الخروج من لعبة بوبجي، والعمل على تفريغ بعض الذاكرة على الجهاز، ومن ثم إعادة تشغيل اللعبة مرة أخرى.

كما يمكن حل مشكلة ببجي موبايل من خلال القيام بإلغاء تثبيت بعض التطبيقات التي لا تحتاج إليها بالجهاز لديك لتفريغ مساحة كافية بذاكرة الهاتف الداخلية، مع ضرورة التأكد من توافق الجهاز سواء أندرويد أو iOS مع الحد الأدنى لمتطلبات النظام وذاكرة الوصول العشوائي.

ثم القيام بالنقر على زر إصلاح بالجانب الأيمن للشاشة من أجل إصلاح ببجي موبايل، أو القيام بتثبيت ببجي مرة أخرى والمحاولة من جديد، ون يرغب في الحصول على أخر إصدار للعبة ببجي موبايل الآن أو تنزيل تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.9 الجديد لشهر يناير 2022م، يمكنه ذلك الآن من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي أو أب ستور وفقاً لنوع الهاتف.

تحديث لعبة ببجي موبايل الأصلية 2022

أكدت لعبة ببجي موبايل الأصلية على عدم قطع السيرفر أو توقف الخادم الخاص باللعبة خلال تنزيل التحديث الجديد للعبة كما كان يحدث سابقاً، ولكن سيتم ظهور التحديث الجديد على المتجر الإلكتروني بصورة مباشرة دون قطع الاتصال بالخادم أو توقف لعبة ببجي موبايل.

ولكن يجب على كافة اللاعبين الراغبين في تكوين فريقاً مع أصدقائهم والتمكن من دعوة الأصدقاء، بأن يقوموا بتنزيل أخر إصدار لببجي موبايل اليوم، ويرجع ذلك لأن اللاعبون الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE لن يتمكنوا من تكوين فريقاً أو دعوة بعضهم البعض، لذا يجب تنزيل تحديث ببجي في أسرع وقت ممكن.

أما عن متطلبات تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد للهواتف الجوالة، فقد أوضحت لعبة ببجي موبايل بضرورة توفير مساحة 686 ميغابايت من مساحة ذاكرة التخزين للجهاز الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتوفير مساحة 1.64 جيجابايت للهواتف ذات نظام التشغيل iOS، وذلك للحصول على تحديث ببجي أخر إصدار الجديد.

طريقة تنزيل خرائط ببجي الجديدة

ساعدت لعبة ببجي موبايل على تقليل حجم التطبيق بعمل خرائط سانهوك وميرامار بشكل منفصل للتنزيل في أخر إصدار للعبة ببجي، حيث يمكنكم تنزيل خرائط ببجي الجديدة من خلال الانتقال إلى قائمة عمل التنظير الموجودة تحت زر البدء، ثم النقر على أيقونة “تنزيل” للحصول على الخريطة التي ترغب في اللعب بها.

ثم أنقر على زر حسناً، ويجب أثناء تنزيل خريطة ببجي الجديدة توفير مساحة تخزين داخلية بالجهاز الخاص بك، والتأكد من المساحة المتوفرة بما لا يقل عن 4 جيجابايت، بالإضافة إلى التأكد من وجود اتصال مستقر وقوي بخدمة الإنترنت، كما يجب عدم استخدام الجهاز أثناء التنزيل في أي مهام أخرى، بالإضافة إلى التأكد من أن نظام التشغيل للجهاز محدثاً.

تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE

يتيح متجر جوجل بلاي الإلكتروني الخاص بالهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد إمكانية تنزيل أخر إصدار للعبة ببجي موبايل بالتحديث الجديد، حيث يمكنكم الآن الدخول إلى متجر جوجل بلاي ومن ثم البحث عن لعبة ببجي موبايل الأصلية، ثم الضغط على أيقونة تحديث، وسيتم تنزيل التحديث الجديد بشكل مباشر.

كما يتيح متجر آب ستور الخاص بهواتف آبل “أيفون” ذات نظام التشغيل iOS إمكانية تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد مباشرةً من المتجر الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول إلى المتجر، ثم البحث باسم اللعبة النسخة الأصلية، ثم النقر على تحديث، وسوف تستمتع بمزايا تحديث ببجي PUBG MOBILE الجديد فور الانتهاء من التحميل.

وفي حال عدم التمكن من تسجيل دخول ببجي موبايل، فهذا من الممكن أن يكون سببه هو أن الاتصال بخدمة الإنترنت غير مستقرة أو ضعيفة، لذلك يرجى التأكد أولاً من الاتصال المستقر بالخدمة، ثم تغيير طريقة الاتصال إلى 4G مقابل واي فاي والمحاولة مرة أخرى، أو قم بالنقر على إصلاح بالجانب الأيمن من شاشة تسجيل دخول ببجي والمحاولة مرة أخرى.

سلاح ببجي الناري الجديد 2021

أضافت لعبة ببجي موبايل بالنسخة الجديدة الرشاش الآلي الخفيف الجديد MG3 الذي يستخدم رصاصات 7.62 مم الذي يتمتع بوضع إطلاق النار الفريد من نوعه، ويتيح سلاح ببجي الجديد إمكانية تغيير معد إطلاق النار بشكل يسير لكي يكون 660 أو 990 طلقة في الدقيقة الواحدة، وهذا يؤدي إلى إطلاق نار سريع ومتواصل.

وفي حال استخدام حامل ثنائي الأرجل، يؤدي ذلك إلى تقليل الارتداد إلى درجة كبيرة عند إطلاق الطلقات في وضع الانبطاح، ويظهر سلاح MG3 الناري فقط في الإمدادات الجوية، ومن يرغب في تنزيل تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.9 المعلن عنه، يمكنه ذلك من متجر جوجل بلاي أو آب ستور أو من خلا موقع ببجي الرسمي.

وقد تم الإعلان أيضاً عن إزالة سلاح M249 من الإمدادات الجوية بعد أن تمت إضافة سلاح MG3 إلى الإمدادات، وسوف تظهر على الأرض في كافة أنحاء الخريطة بالوضع الكلاسيكي بدلاً عن ذلك، وقد أضافت اللعبة نظام موحد من الأسلحة النارية لببجي يتضمن معدلات إطارات متنوعة لحل مشاكل معدلات إطلاق النار غير المتناسقة في حال كانت المعدلات مختلفة.

تحديث ببجي الأصلية 2022

تم الإعلان عن إضافة العديد من المحسنات والمزايا الجديدة إلى اللعبة الإلكترونية ببجي وتطويرها لزيادة المتعة والإثارة والتشويق لدى لاعبي ببجي، وقد أوضحت ضمن ملاحظات التحديث الجديد أنه سيتم إجراء اختبار تدرج اللون الرمادي في دولة إندونيسيا في شهر يوليو الجاري، وتعميم ذلك في باقي بلدان شرق آسيا في شهر أغسطس وسبتمبر 2021م.

وقد أصبح بإمكان قادة الرأي القيام بإنشاء أندية، لكي يتمكن اللاعبون من اختيار نادٍ من أجل الانضمام إليه، كما مكنت اللاعبون من نشر أو الإعجاب بالصور ومقاطع الفيديو والتعليقات في الأندية، بالإضافة إلى الانضمام إلى مناقشات حول المواضيع المتنوعة ونشر محتوى هناك والإطلاع على محتويات موضوع عن طريق التفاصيل.

كما يستطيع مسؤولي النادي إقامة طاولات للمعجبين، ويمكن للأعضاء التسجيل بها للمشاركة، ويقوم مسؤولي النادي بتنسيق المحتوى المنشور من قبل وسائل التواصل الاجتماعي الخارجية بالنادي، ويمكنكم التعرف على المزيد من مزايا تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.9 من خلال موقع ببجي موبايل الرسمي، أو من خلال المقال عبر ثقفني.