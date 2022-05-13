العب الآن.. لعبة بيس للاندرويد 2022 e football pess الأكثر واقعية

منذ إصدار لعبة بيس للاندرويد من جانب شركة كونامي وهي من الألعاب المفضلة لدى الكثير من الشباب على وجه الخصوص، إذ تتمتع هذه اللعبة بعدد من مقتضيات اللعب التي تجعل منها اللعبة الأكثر واقعية في هذا المجال “كرة القدم” وما يحظى به من اهتمام بالغ من جانب العديد من الفئات المجتمعية في مختلف الشعوب، وأتاحت الشركة المذكورة المنتجة للعبة إمكانية تثبيت هذه اللعبة على الهواتف الذكية والاندرويد.

لعبة بيس للاندرويد

يمكن للاعب لعبة بيس للاندرويد القيام بتثبيت هذه اللعبة على الهاتف المحمول الخاص به وذلك عن طريق الاستعانة بشبكة قوية من الإنترنت “شبكة وإي فاي” جيدة، حيث تحتاج اللعبة عند التثبيت لاتصال جيد بالإنترنت مع تفريغ مساحة كبيرة من الهاتف تمكن من تنزيل اللعبة التي تكون بحجم 1.9 غيغا بايت، ويمكن للاعب في هذا الصدد الدخول إلى تطبيقات جوجل للألعاب والضغط على كلمة تثبيت التي تكون في أعلى اللعبة للاستمتاع بالتثبيت الآمن.

pess 2022 تنزيل

تعمل سلسلة pess على تقديم أقوى ألعاب كرة القدم والتي يكون من أبرزها لعبة بيس للاندرويد.

والتي تحتوى على عدد من المميزات الكبرى والتي منها مشاركة الأصدقاء من كافة دول العالم في تكوين فريق للاعب.

ذلك الفريق يعمل من خلاله على الاشتراك في البطولات العالمية والاستمتاع بالجوائز والميداليات التي يمكن أن يكسبها اللاعب كفرد أو الفريق ككل عن طريق الاجتهاد في التدريب والدخول في عدد من المنافسات المحلية.

تنزيل بيس

يحتاج تثبيت بيس للاندرويد لأمور معينة يجب معرفتها وهي:

حجم اللعبة 96m.

الإصدار الحالي للعبة هو 5.7.0.

كما تتطلب اللعبة نظام Android 5.0 أو اكثر.

أما عدد عمليات تنزيل اللعبة وصل لـ 100.000.000 عملية أو اكثر من ذلك.

تحديث بيس 2022

ينتظر الكثير بل والغالب من محبي ألعاب كرة القدم التحديث الأخير للعبة التي تعمل على تقديمه كونامي العالمية، ويجب على اللاعب في هذا الصدد الاستعداد لهذا التحديث المرتقب وذلك عن طريق تثبيت اللعبة على الهاتف وتفريغ مساحة مناسبة لحجم اللعبة التي سوف يتم تحديثها بطريقة تلقائية على الهاتف والاستمتاع بالمميزات الإضافية التي يتم تنزيلها بمقتضى التحديث والتطوير من اللعبة.