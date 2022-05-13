نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن نقاط فورت نايت للحصول على آلاف الفيبوكس عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن نقاط فورت نايت تُعد من أكثر الأمور التي تشغل بال الملايين من محبي وعشاق تلك اللعبة، من أجل تزويدهم بالنقاط أو الأموال داخل اللعبة، على غرار شحن شدات ببجي وجواهر Free Fire، والتي تعد بمثابة عوامل مساعدة للاعب ليحصل على الأدوات والمهام الأساسية من الأسلحة والسكنات والرقصات والملابس وما إلى ذلك، حتى يتمكنوا من القتال والانخراط في المنافسة الشديدة حتى يصل إلى مستويات أعلى من اللعبة وكسب جوائز وهدايا ومكافآت ثمينة.

شحن نقاط فورت نايت

يتم شحن نقاط فورت نايت بشكل مختلف اعتمادًا على كونها مجانية أو الحصول عليها من خلال هدايا أو جوائز إضافية في اللعبة، أو يمكن أن تكون عروض من بعض المواقع المعروفة ومن خلال المشاهير داخل اللعبة، كما يمكن الحصول عليها من خلال الطرق المدفوعة الأكثر أمانًا وشرعية، عن طريق خيار Fortnite V-Bucks ويكون ذلك عن طريق رصيد بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة باللاعب.

كما يُمكن الحصول على الفيبوكس عن طريق الشحن الكاش من خلال الجوال التي تتابعها في بلدك، ويمكنك تلقي النقود عبر رقم هاتفك المحمول، أو الشراء نقدًا عبر عروض مخفضة من خلال أحدي المواقع المعتمدة أو الموقع الرسمي للعبة عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي “إنشاء حساب جديد”.

اختيار “شحن النقاط”.

ثم حدد طريقة الدفع الإلكتروني.

تحديد عدد النقاط التي ترغب بالحصول عليها.

ثم أكمل عملية الشراء من خلال إدخال رقم ID الخاص باللاعب.

وأخير “تابع”.

استرداد بطاقات اللعبة

كما يُمكن اللاعب استرداد بطاقات فورت نايت التي تم شرائها من خلال أحد متاجر البيع بالتجزئة عن طريق الموقع الرسمي، بإتباع خطوات الاسترداد من الخيار الخاص بذلك، وإتباع باقي الخطوات من خلال رصيد المحفظة الخاصة بك داخل اللعبة على الفور، والحصول على النقاط التي يمكن استخدامها مباشرة للشراء عناصر اللعبة.

شحن فورت نايت من الجوال مجانًا

يتطلب الوصول إلى أحد المواقع أو التطبيقات التي تتيح الحصول على الفيبوكس مجانًا، ويتطلب: