ربح يومي من الانترنت وشغل أونلاين للطلاب والسحب فودافون كاش وpaypal

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يدعم الموقع طرق عديدة لسحب الأموال التي يربحها الكاتب، فهو يدعم فودافون كاش، بيت كوين، باي بال، التحويل البنكي، بيرفكت موني وكافة وسائل السحب المعروفة، حيث يدعم كذلك بريد الجزائر في دولة الجزائر ولكن يختلف الحد الأدنى للسحب. الموقع الذي يمكنك الربح بشكل مضمون عن طريقه هو موقع divlancer، والذي يمكنك من خلاله كتابة مقالات وعرضها لكسب الاموال، يتم التسجيل على الموقع عن طريق إدخال الاسم و البريد الإلكتروني، حيث نجد واجهة الموقع والتي تحدد مشاهدات المقالات و لبدأ الكتابة يتم النقر على أيقونة my article، يتم اختيار القسم الذي تتطلع الي الكتابة في مجاله.

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ولكتابة المقالات بطريقة احترافية تمكنك من الظهور في نتائج البحث الأولية، يمكنك الاعتماد على المنصات الإخبارية الشهيرة وجلب الموضوع ثم التعديل عليه بكل بساطة، أو يمكنك ترجمة المواضيع الموجودة باللغة الإنجليزية إلى العربية ثم التعديل عليها لذا يتم التوجه إلى الموقع الذي سوف تقوم بالاعتماد عليه في كتابة المقالات ورفع الموضوع على موقع divlancer. يتميز هذا الموقع أيضاً بميزة رائعة وهي مساعدة الكاتب على الوصول للزوار وجلب أرباح عالية لأنه من المواقع الشهيرة والموثوقة. حيث يمكنك الربح من كل مقالة على حدا. ولكي تتمكن من معرفة الأرباح يتم النقر على الاعدادات و ملء البيانات المطلوبة، ثم تحديد طريقة الدفع والنقر على زر with drow لاتمام الربح من فودافون كاش.