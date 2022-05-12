نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كودات ببجي 2022 موقع Midasbuy الرسمي لشحن اكواد ببجي لاسترداد الهدايا والشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث كودات ببجي غير مستعملة لعام 2022 أن اكواد ببجي هي من أهم ما يبحث عنه عاشقي تلك اللعبة الأسطورية PUBG التي تتسم بالعنف الناري حيث تستخدم فيها الأسلحة والدبابات والقنابل للقضاء وقتل كافة الفريق الأخر، ويتم الاستدلال عليهم من خلال الخرائط المتقدمة التي تقدم من خلال الموقع الرسمي ويتم الحصول على العديد منها عبر الاكواد الخاصة التي يتم استبدالها من خلال خطوات معينة ومعلومات لابد من استكمالها.

أحدث كودات ببجي 2022

يتم الاستبدال الخاص باكواد ببجي الخاصة من خلال الموقع الرسمي Midasbuy وهو الرسمي والآمن حيث وقع الكثيرين ضحية لعمليات النصب من الكثير من المواقع الإلكترونية الأخري، ويتم الدخول الي الموقع ثم الانتقال إلى الرابط الخاص بالاستبدال وكتابة الكود في المكان المحدد له في الموقع مع مراعاة صحة كتابته، ومن أهم المعلومات التي يتم طلبها من الموقع المعرف الشخصي الخاص باللاعب فيتم كتابته بوضوح.

طريقة شحن اكواد ببجي

يتم استبدال كودات ببجي 2022 الغير مستعملة عبر الموقع الرسمي الخاص وهذا من خلال خطوات سهلة توفر على اللاعب العديد من الوقت والجهد وتتمثل فيما يلي:

اولا القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم كتابة الكود في مكانه المخصص.

ثم الضغط على أيقونة استمرار والرجوع إلى اللعبة لبيان صحة الاسترداد من عدمه.

اكواد شدات ببجي 2022

من أهم الاكواد الخاصة بلعبة القتال ببجي ما يلي وهي اكواد غير مستعملة وصالحة للجميع:

D70FYU5N0.

5FG10D33.

TQIZBz76F.

R89FPLM9S.

WQIdBz70F.

TIFZBHZK4A.

QEJZLCIZ5M4.

من ثم بعد شحن تلك الاكواد يقوم الموقع الرسمي بمنح عدد من الهدايا الخاصة تشجيعا من مؤسسي تلك اللعبة لكافة لاعبيها مثل الخرائط والملابس الأسطورية وغيرها.

اكواد شحن ببجي Midasbuy