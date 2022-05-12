نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كودات ببجي 2022 موقع Midasbuy الرسمي لشحن اكواد ببجي لاسترداد الهدايا والشدات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أحدث كودات ببجي غير مستعملة لعام 2022 أن اكواد ببجي هي من أهم ما يبحث عنه عاشقي تلك اللعبة الأسطورية PUBG التي تتسم بالعنف الناري حيث تستخدم فيها الأسلحة والدبابات والقنابل للقضاء وقتل كافة الفريق الأخر، ويتم الاستدلال عليهم من خلال الخرائط المتقدمة التي تقدم من خلال الموقع الرسمي ويتم الحصول على العديد منها عبر الاكواد الخاصة التي يتم استبدالها من خلال خطوات معينة ومعلومات لابد من استكمالها.
أحدث كودات ببجي 2022
يتم الاستبدال الخاص باكواد ببجي الخاصة من خلال الموقع الرسمي Midasbuy وهو الرسمي والآمن حيث وقع الكثيرين ضحية لعمليات النصب من الكثير من المواقع الإلكترونية الأخري، ويتم الدخول الي الموقع ثم الانتقال إلى الرابط الخاص بالاستبدال وكتابة الكود في المكان المحدد له في الموقع مع مراعاة صحة كتابته، ومن أهم المعلومات التي يتم طلبها من الموقع المعرف الشخصي الخاص باللاعب فيتم كتابته بوضوح.
طريقة شحن اكواد ببجي
يتم استبدال كودات ببجي 2022 الغير مستعملة عبر الموقع الرسمي الخاص وهذا من خلال خطوات سهلة توفر على اللاعب العديد من الوقت والجهد وتتمثل فيما يلي:
- اولا القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص.
- ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ومن ثم كتابة الكود في مكانه المخصص.
- ثم الضغط على أيقونة استمرار والرجوع إلى اللعبة لبيان صحة الاسترداد من عدمه.
اكواد شدات ببجي 2022
من أهم الاكواد الخاصة بلعبة القتال ببجي ما يلي وهي اكواد غير مستعملة وصالحة للجميع:
- D70FYU5N0.
- 5FG10D33.
- TQIZBz76F.
- R89FPLM9S.
- WQIdBz70F.
- TIFZBHZK4A.
- QEJZLCIZ5M4.
من ثم بعد شحن تلك الاكواد يقوم الموقع الرسمي بمنح عدد من الهدايا الخاصة تشجيعا من مؤسسي تلك اللعبة لكافة لاعبيها مثل الخرائط والملابس الأسطورية وغيرها.
اكواد شحن ببجي Midasbuy
- هي عبارة عن أرقام وحروف كبيرة وصغيرة يتم تنزيلها عبر الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي Midasbuy.
- وعند الاستبدال يعطي الموقع العديد من الهدايا الخاصة به تمهيدا للانتشار المستمر لتلك اللعبة الجبارة.
- وذلك من خلال تلك العروض مع العلم أن لتلك الاكواد فترة زمنية محددة لا تكن صالحة بعدها للاستبدال.
- وهي الطريقة التي تعادل الشحن الخاص ولكنها تمنح الكثير من الهدايا ويتم استبدالها دون أي رسوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كودات ببجي 2022 موقع Midasbuy الرسمي لشحن اكواد ببجي لاسترداد الهدايا والشدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.