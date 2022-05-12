كيفية تحميل GTA 5 للاندرويد في ثلاثة خطوات بدون برامج وشروط لعبة 2022

تحميل GTA 5 للاندرويد ، من الألعاب التي تتربع على عرش ألعاب العالم المفتوح هي لعبتنا التي نتحدث عنها اليوم في مقالتنا والتي هي لعبة جراند ثفت أوتو 5 كما أن اللعبة بها مميزات عديدة ولذلك قامت شركة Rockstar Games بتحميل نسخة للاندرويد كي يستمتع بها رواد الألعاب على هواتفهم المحمولة في كل مكان كما أن اللعبة يمك لعبها دون اتصال بالإنترنت لذلك هذا ما يعجب الناس بها رغم تعرضها للعديد من الانتقادات بسبب فجاجة بعض المشاهد أو المناظر بها ولكن تظل اللعبة متربعة على عرش الألعاب ولمعرفة المزيد عن اللعبة وقصتها و طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد فتابعونا في المقالة.

تحميل GTA 5 للاندرويد

قصة لعبة GTA V الأصلية تتمحور حول ثلاثة شخصيات رئيسية باللعبة. وهم : مايكل وفرانكلين وتريفور الموضح صورهم بالأعلى. كذلك هم عبارة عن مجرمين في اللعبة. كما أن قصص الثلاثة مرتبطة ببعضهم ببعض من خلال مهام في اللعبة يقوموا بتنفيذها سوياً. وتنفيذ المهام يتم في مدينة لوس سانتوس. حيث أنه بداخل لعبة GTA 5 للاندرويد يوجد لكل شخصية خط درامي للقصة الخاصة به سوف تكتشفه عبر المراحل. ولكن قصة مايكل وتريفور مرتبطة بالبداية ببعضهما حيث تحميل GTA 5 للاندرويد :

في البداية تدور اللعبة بثلاثة شخصيات. كانوا يحاولوا سرقة احد البنوك ومن ضمن هؤلاء مايكل وتريفور.

بعد أن سرقوا البنك بنجاح فقاموا بالهرب معاً داخل سيارة كانت تنتظر بالخارج وبداخل السيارة سائق قُتِلَ بواسطة الشرطة في أثناء مطاردتهم لهم.

وحين قام الثلاثة بالهرب في لعبة جراند ثفت أوتو 5 بنجاح للحظات قليلة الفرحة لم تكتمل.

بنجاح للحظات قليلة الفرحة لم تكتمل. حيث أن السيارة تم تدميرها وذلك ترتب عليه أن يقوم الثلاثة بالتوجه للطائرة سيرا.

ولكن كان هناك شخص مجهول ينتظرهم فقنص صديقهم الثالث وأصيب مايكل بعيار ناري داخل لعبة GTA 5 للاندرويد.

قصة لعبة gta 5 للاندرويد

واستكمالاً لقصة لعبة GTA 5 للاندرويد فنرويها لكم في السطور القادمة :

كان مايكل ينتوي أن يقوم بمحاولة لقتل القناص الذي قتل صديقهم الثالث.

ولكن تريفور منع مايكل من ذلك وقال له اهرب بحياتك.

كذلك لم يستطع تريفور في لعبة جراند ثفت أوتو 5 أن يهرب من الشرطة حينما هجمت عليهم كما حصل اشتباك بين تريفور والشرطة.

أن يهرب من الشرطة حينما هجمت عليهم كما حصل اشتباك بين تريفور والشرطة. كذلك ذلك جعل تريفور يأخذ احد سكان المدينة على أنها رهينه له والرهينة هي إمراه عجوز وبعدها قام بالهرب وأطلق سراحها.

وكذلك لم يستطع تريفور أن يأخذ حصته من المال المسروق حيث نجا مايكل من إصابته وزيف موته.

كما أنه الآن يعيش مع أسرته ببرنامج حماية الشهود واختفي تريفور بمكان بعيد خارج المدينه وتكتمل اللعبة والآن نذهب إلى تحميل GTA 5 للاندرويد.

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5

كما أطلعناكم من قبل عن طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة Grand Theft Auto: Vice city و لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories فسنطلعكم اليوم عن لعبة جراند ثفت أوتو 5

في البداية يجب أن تبحث عن اللعبة في محرك البحث قوقل كروم ثم كتابة موقع الألعاب ROCK STAR GAMES .

. كما أنه بعد الدخول على الموقع ستجد أيقونة للاندرويد وأخرى للايفون.

بعد اختيار نوع الجوال تقوم بـ تحميل GTA 5 للاندرويد.

ملحوظة :