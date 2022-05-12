كيفية تحميل لعبة جاتا 10 للكمبيوتر 2022 الإصدار الأخير ميديا فاير

إن لعبة جاتا 10 للكمبيوتر تتضمن الكثير من تحديثات gta من حيث الأشكال المصورة، والتحديثات الصوتية، والمؤثرات التي منها محاكاة للواقع، حيث يقوم اللاعب بالدخول في عالم يشبه الحقيقة إلى حد كبير، وتعتبر هذه اللعبة من ألعاب ألأكشن القوية التي يمتلك فيها اللاعب القدرة على الدخول في مغامرة حقيقية ومطاردات قوية بينه وبين أفراد الشرطة والأمن من ناحية وبينه وبين العصابات من ناحية أخرى.

لعبة جاتا 10 للكمبيوتر

يؤدي تثبيت لعبة جاتا 10 على الاندرويد وعلى الكمبيوتر، وتنزيل تحديثات اللعبة للحصول على المهمات الجديدة المطورة من جانب GTA بطريقة اكثر فعالية وإثارة إلى حدوث طفرة في مجال ألعاب gta وخاصة ما يكون من الجيل الثالث g3 لهذه المجموعة، وما تضمه من مغامرات شيقة، وقد اهتم في هذا الصدد كافة مطوري هذه اللعبة بتنزيل العديد من المهمات التي تعمل في سبيل تجسيد المغامرة في شوارع واسعة وعالم مفتوح وهو الذي يعمل على تمييز هذه اللعبة عن غيرها من ألعاب الحركة.

لعبة جاتا 10 الأصلية

يمكن للاعبالحصول على لعبة جاتا سان اندرس الأصلية مع تنزيل اللعبة الأصلية بطريقة سريعة وفق متطلبات تشغيل اللعبة وهي:

حجم اللعبة يتمثل في 2,52 جيجا بايت.

يعمل هذا الحجم على تمكين اللاعب من استعمال اللعبة عبر الأجهزة المتوسطة بل والضعيفة أيضا.

مع عدم اشتراط تفريغ مساحة كبيرة من الذاكرة التخزينية الخاصة للجهاز.

ويتحكم اللاعب في اللعب عن طريق أدوات بسيطة بداخل الجهاز تمكنه من الهروب المتواصل مع أداء المهمات المطلوبة منه.

تثبيت GTA 10 من ميديا فاير

يستطيع اللاعب تنزيل جاتا 10 للكمبيوتر عن طريق الدخول في ميديا فاير ومعرفة متطلبات هذا التنزيل المتمثلة في ما يلي:

تتطلب نظام تشغيل على جهاز الكمبيوتر لويندوز 7، 8،10

كما يكون معالج الجهاز Inter pentium III

مع احتواء جهاز الكمبيوتر على رام GB1

أما مساحة اللعبة على الجهاز GB5

تثبيت جاتا 10 القديمة