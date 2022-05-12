نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو max في السعودية ومصر أهم المعلومات حول 2022 APPLE IPHONE 14 MAX في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 14 برو max في السعودية، أطلقت شركة ابل طرازين لهذا الهاتف الجديد وهما ايفون 14 برو،وايفون 14 برو ماكس ، تابع المزيد لتتعرف علي أهم التفاصيل حول هذا الهاتف الجديد.

سعر ايفون 14 برو max في السعودية

كذلك من المتوقع أن شركة Apple سوف تقوم بطرح هاتف iphone 14 pro max ، بهذه القائمة من الأسعار في مختلف الأسواق العربية والعالمية أيضا .

من المتوقع أيضا بإن تأتي نسخة الهاتف 256 جيجا بايت ،من هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسوق السعودية بسعر 5150 ريال سعودي . أما سعر هاتف iphone 14 pro max في السوق المصري 23500 الف جنية مصري ، لنسخة 256 جيجا بايت . سعر الهاتف في الأسواق العالمية لنسخة 256 جيجا بايت سوف يكون ب1100 دولار.

أهم المعلومات حول 2022 APPLE IPHONE 14 MAX

يمكن أن تحتوي الكاميرا العريضة في iPhone 14 Pro أيضًا على مستشعر أكبر بنسبة 21 في المائة مع وحدات بكسل أصغر ، مما يوفر مزيدًا من التفاصيل للصور. تأتي المعلومات من حساب Weibo لم يتم التحقق منه ، لذا يجب النظر إليها ببعض الشك.

إذا كان هذا دقيقًا ، فإن التقرير يشير إلى أن وحدات البكسل العريضة في iPhone 14 Pro ستكون أصغر.

كذلك سوف تأتي عند 1.22 ميكرومتر. يمثل هذا انخفاضًا بمقدار 0.68 ميكرومتر مقارنة بجهازي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max. ومن المتوقع أن تقوم سوني بتزويد المستشعر ، وسوف يتميز بنفس ميزة “Focus Pixels” التي قدمتها شركة Apple منذ سنوات.

طرز iPhone 14 Pro

يقال إن حجم مستشعر الكاميرا هو 1 / 1.3-inch ، بزيادة قدرها 21.2 بالمائة عن مستشعر 1 / 1.65-inch للكاميرا العريضة على iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max.

سيسمح المستشعر الأكبر للعدسة بالتقاط المزيد من الضوء ، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المستشعر مجموعة أكبر من الكاميرا الخلفية.

كذلك من المتوقع أن تتميز جميع طرازات iPhone 14 القادمة هذا العام بكاميرا أمامية مطورة بفتحة f / 1.9 أوسع وقدرات ضبط تلقائي للصورة.

كذلك ستسمح الفتحة الأوسع بمرور المزيد من الضوء عبر العدسة للوصول إلى المستشعر للحصول على صور أكثر وضوحًا ووضوحًا وعمق مجال محسّن. ستعمل تحسينات التركيز التلقائي على تحسين التركيز أثناء مكالمات الفيديو.

الأن نكون أنتهينا من طرح أهم المعلومات التي تخص سعر هاتف Apple iPhone 14 Max في السعودية ومصر ،و مواصفات ومعلومات حول APPLE IPHONE 14 MAX ، نتمني أن نكون قد أفدناكم