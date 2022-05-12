Google IO مؤتمر جوجل لعام 2022 | تغطية شاملة للمؤتمر مع أهم الأحداث

ملخص مؤتمر جوجل Google IO والذي عقدته الشركة بالأمس في مدينة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد ذلك المؤتمر من الأحداث السنوية التي تعقدها الشركة كل عام في نفس الوقت غالباً ويتم فيه الإعلان عن أحدث التطورات التي توصلت إليها الشركة. لكن هذا العام كان المؤتمر حافلاً بمجموعة من الخدمات الجديدة في جانب الـSoftware والنظام الداخلي الخاص بالشركة مع الربط بين أجهزة جوجل المختلفة. وكذلك لم يخلو الأمر من جانب الـHardware أيضاً كما يظهر في ساعة جوجل وأجهزة الـPixel بالإضافة إلي نظارة جوجل الجديدة والتي تأتي بتقنية الواقع الافتراضي AR. وفيما يلي نستعرض ملخص مؤتمر جوجل لهذا العام مع أهم الأحداث والأخبار.

تحسينات software جوجل مع النظام الداخلي في Google IO 2022 :

بدأ مؤتمر Google IO والذي أستمر لما يقارب الثلاث ساعات تقريباً مع أهم التحسينات والاضافات الجديدة في جانب Software والربط بين أجهزة جوجل المختلفة.

‌أولاً: تحسينات جديدة في برنامج الترجمة Google Translate:

شهد برنامج الترجمة المشهور Google Translate بعض التعديلات والاضافات الجديدة والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر جوجل بالأمس.

حيث تمت إضافة ما يقارب الـ24 لغة جديدة ومختلفة. لتسهيل عملية التواصل مع مختلف الثقافات.

‌ثانياً: تحسينات برنامج خرائط جوجل Google Maps في Google IO :

شهد البرنامج مجموعة كبيرة من التحسينات والتي تقدم مساعدة اكبر في الحياة اليومية.

تم توفير ميزة جديدة في برنامج الخرائط وهي Immersive View للعرض الـ3D للأماكن والطرق بزاوية مختلفة وشبه حقيقية.

مع إمكانية الدخول إلي بعض الأماكن واستكشافها من خلال الهاتف بزاوية تصوير تشبه تلك الخاصة بالدرون.

كذلك قدمت الشركة بعض التحسينات في ميزة Friendly Route ، والتي تقوم بعرض الطرق المختصرة بشكل أفضل وأحسن. وبالتالي توفر في الطاقة بنسبة تصل إلي حوالي 18% في حالة اختصار وقت الطريق لمدة 3 دقائق فقط.

‌ثالثاً: تحسينات في برنامج Google Docs أو مستندات جوجل:

كذلك قامت الشركة ببعض التعديلات والاضافات علي برنامج المستندات الخاص بها، والذي يقوم بعرض ملفات الورد أو الـPDF بشكل محسن.

حيث قدمت الشركة من خلال مؤتمر Google IO ميزة جديدة وهي Auto Summerization والتي تقوم بتوفير ملخص سريع لمحتويات الملف وذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل.

‌رابعاً: تطويرات جديدة في برنامج البحث الخاص بجوجل Google Search :

أضافت الشركة ميزة جديدة لبرنامج البحث الخاص بها وهي ميزة البحث المتعدد أو Multi Search .

. حيث يمكن البحث عن صورة ما ثم إضافة أي عنصر آخر للبحث فيما يتعلق بتلك الصورة. علي سبيل المثال يمكن البحث عن صورة لحذاء ما ثم كتابة “Near me أو بالقرب مني ” فيقوم برنامج البحث بعرض نتائج عن الحذاء والمحلات التي يتوفر لديها مثل هذا الحذاء وهكذا.

‌خامساً: تحسينات في برنامج Google lens :

قدمت الشركة ميزة جديدة والتي تعتبر من أفضل الاضافات حتي الآن في المؤتمر وهي ميزة Scene Exploration .

. تقوم تلك الميزة بعرض نتائج عن الاشياء التي يتم تصويرها من خلال كاميرا Google lens.

علي سبيل المثال في حالة وجود أكثر من نوع واحد من شيكولاته معينه يمكن فتح برنامج Google lens فيقوم البرنامج بعرض معلومات عن النوع الظاهر كالتقييم واراء الناس.

تلك الميزة لم يتم تفعيلها بعد علي الأجهزة وفي إنتظار التفعيل في القريب العاجل.

‌سادساً: الإعلان عن تحسينات في نظام عرض الإعلانات خلال Google IO 2022 :

أعلنت شركة جوجل عن تقديم ميزة جديدة وهي My Ad Center ، التي تقوم بتخصيص الاعلانات التي تظهر للمستخدمين.

علي سبيل المثال ومع إنتشار الاعلانات في أغلب البرامج مثل اليوتيوب يمكن للمستخدم تخصيص تلك الإعلانات الظاهرة واختيار الفئة التي يريد إعلانات عنها مثل : الملابس ، أو الأحذية ، أو الأجهزة وغيرها.

أو يمكن كذلك حجب تلك الفئة من الاعلانات ومنع ظهور وإتاحة الفرصة لعرض إعلانات من فئات أخري.

كانت تلك أغلب الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر جوجل Google IO ضمن جانب السوفت وير. والجدير بالذكر أن معظم تلك الميزات من الممكن عدم توافرها داخل المنطقة العربية أو بعض المناطق الأخري. وتؤكد شركة جوجل أنها علي تواصل مع تلك المناطق لإتاحة تلك الميزات في القريب العاجل.