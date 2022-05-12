جوجل تطرح أرقام بطاقات ائتمان ”افتراضية” لحماية بيانات المستخدمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:28 صباحاً - أعلنت شركة ”غوغل“ خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، أن المتصفح الخاص بها ”كروم“ سيسمح للمستخدمين باستخدام أرقام بطاقات ائتمان ”افتراضية“ في نماذج الدفع عبر الإنترنت.

وقالت الشركة، إن الأرقام الافتراضية تسمح بالحفاظ على أرقام بطاقات الائتمان ”الحقيقية“ آمنة عند القيام بعملية شراء عبر الإنترنت، إذ يمكن إبطالها بسهولة إذا تعرضت أنظمة البائع للاختراق.

وبمعنى آخر، سيقوم خيار الملء التلقائي الجديد هذا ببساطة بإدخال تفاصيل البطاقة الافتراضية نيابةً عن المستخدم، بما في ذلك رمز التحقق من البطاقة (CVV) الذي لا يمكن تذكره غالباً للبطاقات الفعلية. ويمكن بعد ذلك إدارة البطاقات الافتراضية والاطلاع على المعاملات.

وبينما تستخدم هذه البطاقات الافتراضية عادةً في عمليات الشراء لمرة واحدة، سيتمكن المستخدم من استخدام هذه البطاقات للاشتراكات أيضًا. وأضافت الشركة أن هذه البطاقات الافتراضية ستطرح في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

وتعمل الشركة في هذا الشأن مع العديد من مصدري البطاقات الائتمانية مثل ”Capital One“ و“Visa“ و“American Express“، بالإضافة إلى دعم ”Mastercard“ الذي يأتي في وقت لاحق من العام الجاري.

بدوره، قال أرنولد جولدبيرغ، نائب الرئيس والمدير العام للمدفوعات في شركة ”غوغل“: ”هذه خطوة بارزة في توفير أمان البطاقات الافتراضية لأكبر عدد ممكن من المستهلكين.“

وأضاف جولدبيرغ ”يمكن للمتسوقين الذين يستخدمون متصفح (كروم) على سطح المكتب ونظام تشغيل أندرويد الاستمتاع بتجربة سداد سريعة عند التسوق عبر الإنترنت مع التمتع براحة البال وهم يعلمون أن معلومات الدفع الخاصة بهم محمية.“

من جانبه، قال بيل ريدي، رئيس إدارة التجارة والمدفوعات في ”غوغل“: “ الشركة لن تفرض أي رسوم إضافية عند استخدام البطاقات الافتراضية، لذلك لن يضطر البائعون إلى التخلي عن جزء من أرباحهم، ولن يضطر العملاء إلى تسليم تفاصيل بطاقات الائتمان الحقيقية الخاصة بهم.“

وبعد إعلان الشركة عن طرحها للأرقام الافتراضية، أبدى بعض المستخدمين قلقهم من أن الشركة قد تستخدم هذه البيانات الإضافية حول عادات الشراء الخاصة بهم، لكن تعهدت الشركة بأنها لن تستخدم هذه المعلومات لأغراض تستهدف الإعلانات.

والجدير بالذكر أن العديد من جهات إصدار بطاقات الائتمان تقدم بالفعل أرقام بطاقات ائتمان افتراضية، لكنها ربما تكون أقل شيوعا بكثير مما ينبغي.

وصرحت الشركة أن الميزة الجديدة ستتوفر لمتصفح ”كروم“ على سطح المكتب ونظام تشغيل ”أندرويد“ بشكل مبدئى على أن يتم طرحها في وقت لاحق لنظام تشغيل ”iOS“.