انت الان تتابع خبر " شاومي " الصينية تعلن عن هاتف بوكـو المتطور Poco M4 5G .. سعر ومواصفات خيالية !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كـشفـت العلامة التجاريـة "بوكو" التابعة لشركة "شاومي"، بشكل رسمي عن هاتفها المتطور Poco M4، وذلك بعد مرور 5 أشهر من إطلاق الطراز المتميز Poco M4 Pro، وكلاهما يعملان مع شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعمان أقوى معالجات ميدياتك.

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف شاومي الجديد Poco M4 5G، بواسطة واجهة المستخدم MIUI 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويأتي مزودا بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 700.

مواصفات هاتف “بوكو” الجديد:

هذا ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، كما يتمتع الهاتف بفتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD لتوسيع التخزين حتى ما يصل إلى 512 جيجابايت.

كما يشتمل هاتف شاومي الجديد Poco M4 5G، على شاشة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، كما تدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ 90 هرتز، يمكن التبديل بين 30 هرتز و 60 هرتز و 90 هرتز حسب نوع المحتوى المعروض على الشاشة، وهي محمية بواسطة طبقة من زجاج Gorilla Glass 3.

ولعشاق التصوير، يتباهي هاتف ، بتصميم كاميرا خلفية مميز تطلق عليه شركة "بوكو" اسم Hypnotic Swirl Design، والذي يضم وحدتان أساسيتان الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

الميزات المتبقية في هاتف شاومي Poco M4 5G، تشتمل على قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، وشهادة صوت عالية الدقة، ومنفذ شحن من نوع USB-C، وتصنيف IP52 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.

كما ويحتوي هاتف شاومي Poco M4 5G، على بطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 18 وات، وبقدرة 5 وات للشحن السلكي العكسي، ويأتي المحول المرفق مع الهاتف بقدرة 22.5 وات.

هذا ويتوفر هاتف شاومي Poco M4 5G، بـ3 ألوان وسيكون متاحا للشراء في الهند بدءًا من 5 مايو المقبل، من خلال متجر Flipkart الالكتروني، حيث يبلغ سعر الطراز بسعة 4 + 64 جيجابايت حوالي 170 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري)، في حين يبلغ سعر الإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت، حوالي 195 دولار (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري).