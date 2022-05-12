انت الان تتابع خبر بكاميرا خلفية رباعية .. سامسونج تحطم منافسيها بـ Samsung Galaxy A73 مواصفاته بالكامل وهذا سعر جميع فئاته ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تمتلك شركـة سامسونج العديد من الهواتف المتنوعة، والتي يعد بعضها مميز لانه يحتوي على كاميرات عديدة ومساحة تخزين ضخمة، كهاتف Samsung Galaxy A73.

والذي يتميز بوجود 4 كاميرات خلفية تتمكن من التقاط صور وفيديوهات بجودة عالية، الأمر الذي يسمح لاستعماله في التصوير وليس الترفيه والمكالمات فقط، ويتميز بشاشة كبيرة توفر مشاهدة مريحة للمستخدم، بجانب إمكانيات أخرى مميزة سوف نوضحها.

وسوف نتعرف ايضا في هذه السطور اليوم علي مواصفات وعيوب وسعر موبايل سامسونج جالكسي Samsung A73 والذي تم اصداره حديثا تقريبا قبل شهرين.

حيث ينتمي هذا الهاتق

مواصفات هاتف Samsung A73:

‌ـ أولاً يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 181 جراماً.‌

ـ كما أن خامات التصنيع المستخدمة بالهاتف تأتي من البلاستيك Polycarbonate ، في كل من ظهر الهاتف والإطار حوله لتوفير الحماية.‌

ـ يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano-SIM ، تتميز بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

ـ بالإضافة إلي دعم زيادة مساحة التخزين بالهاتف ، وذلك لتوافر مدخل لكارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

ـ كذلك الهاتف يأتي بدعم مقاومة الغبار والماء بشهادة IP67 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.‌

ـ شاشة الهاتف أيضاً تأتي من نوع Super AMOLED Plus بحجم 6.7 إنش ، وتتميز بدعم جودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش.‌

ـ كما تدعم أيضاً أبعاد عرض 20:9 ، مما يعطي مساحة أكبر وفرصة أفضل في الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

ـ كذلك تصل إضاءة الشاشة إلي حوالي 800 شمعة ، مما يعطي وضوح أكبر لمحتوي الشاشة في وجود الإضاءة العالية أو في أشعة الشمس.‌

ـ أيضاً تدعم الشاشة معدل التحديث الجديد والعالي حتي 120 هيرتز ، والذي يوفر سلاسة وسهولة في التنقل والحركة علي الشاشة.‌

ـ أخيراً يوجد أيضاً علي الشاشة طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفير الحماية من الخدوش والكسر.‌

ـ الهاتف متوفر مع نظام تشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم سامسونج المميزة والجديدة One UI 4.1.‌

ـ يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، والذي يأتي مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

ـ المعالج يأتي مع أربعة أنوية من نوع Kryo 670 بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.

ـ الأربعة أنوية الأخري من نفس النوع Kryo 670 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌

ـ بالإضافة إلي أن الهاتف يأتي مع معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 642L.‌

ـ كذلك يتوفر الهاتف في نسختين من مساحة التخزين المتوفرة وهما : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.

كاميرات الهاتف:

‌ـ كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم خاصية HDR والتصوير بجودة 4K.‌

ـ أما عن ظهر الهاتف فيوجد أربعة كاميرات خلفية : الأساسية -وهي الكاميرا الثانية- تأتي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم خاصية PDAF بالإضافة إلي المثبت البصري OIS.‌

ـ الكاميرا الأولي فتأتي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2.‌

ـ كاميرا ثالثة تستخدم في التصوير الماكرو Macro بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

ـ وأخيراً كاميرا رابعة للعزل وتصوير البورترية وتأتي هذه بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

ـ تدعم كاميرات الهاتف تصوير Panorama مع خاصية الـHDR ، كما يوجد بجانب الكاميرات فلاش من نوع LED.‌

ـ وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة عالية حتي الـ4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 وبمعدلي التقاط 30/60 إطار.‌

ـ كذلك يدعم الهاتف خاصية Gyro-EIS ، والخاصة بالتثبيت الإلكتروني في الهاتف.

مواصفات أخري للهاتف:

‌ـ لا يأتي الهاتف بدعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

ـ كما أن الهاتف يدعم أيضاً وجود السماعات الاستيريو ، والتي توفر تجربة مميزة في الصوتيات.‌

ـ يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

ـ ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

ـ بصمة الهاتف تأتي من نوع Optical وموجودة أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

ـ يتوفر أيضاً دعم لعدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، والبوصلة.‌

ـ يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Lithium polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌

ـ يتوفر بالهاتف مدخل شحن من نوع Type C 2.0 ، يدعم خاصية الـOTG.‌

ـ الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم : الأخضر ، الرمادي ، والأبيض.

سعر هاتف Samsung A73:

‌590 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 11,000 جنية مصري.‌

645 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 12,000 جنية مصري.