3 خدمات من فيس بوك تتوقف عن العمل

3 خدمات من فيس بوك تتوقف عن العمليستعد فيس بوك لإيقاف بعض خدماته التي تجمع مواقع المستخدمين، حيث تتضمن هذه الخدمات Nearby Friends وweather alerts وlocation history والميزات الأخرى المستندة إلى الموقع، حيث أرسلت الشركة المستخدمين الذين استخدموا هذه الخدمات في الإخطار السابق لإبلاغهم بذلك.

وقالت الشركة "لن تكون تنبيهات Nearby Friends والطقس متاحة بعد 31 مايو 2022، وسيتوقف جمع المعلومات التي شاركتها والتي تم استخدامها لهذه التجارب، بما في ذلك location history والموقع في الخلفية، بعد 31 مايو 2022، حتى إذا قمت بتمكينها مسبقًا.

كما أكدت الشركة نفس الخبر لموقع The Verge، وقال المتحدث باسم الشركة إميل فازكويز في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما نقوم بإيقاف بعض الميزات المستندة إلى الموقع على فيس بوك بسبب الاستخدام المنخفض، لا يزال بإمكان الأشخاص استخدام خدمات الموقع لإدارة كيفية جمع معلومات موقعهم واستخدامها".

ومع ذلك، لا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن فيس بوك سيتوقف تمامًا عن استخدام موقع المستخدمين، كما ذكرت في ملاحظتها للمستخدمين: سيواصل Facebook "جمع معلومات الموقع لتجارب أخرى" لتقديم الإعلانات ذات الصلة وعمليات تسجيل الوصول إلى الموقع وفقًا لسياسة البيانات الخاصة به، نعم، يمكن للمستخدمين عرض أي بيانات موقع أو تنزيلها أو حذفها.

رسالة الفيسبوك للمستخدمين

نظرًا لأنك سبق لك استخدام Nearby Friends أو weather alerts أو location history أو الموقع في الخلفية، فإننا نخبرك أن هذه المنتجات والميزات لن تكون متاحة بعد 31 مايو 2022، المعلومات التي شاركتها والتي تم استخدامها لهذه التجارب، بما في ذلك سجل الموقع والموقع في الخلفية، سيتوقف جمعها بعد 31 مايو 2022، حتى إذا كنت قد قمت بتمكينهما مسبقًا، وبخلاف ذلك ، سيستمر Facebook في جمع معلومات الموقع للتجارب الأخرى كما هو موضح في سياسة البيانات الخاصة بنا.

يمكنك تحديث location history الحالي وإعدادات الموقع في الخلفية في تطبيق Facebook حتى 31 مايو 2022. بعد هذا التاريخ، سيتم تعطيل الإعدادات.

الوصول إلى location history الخاص بك

إذا كنت ترغب في عرض location history الحالي أو حذفه، فيمكنك الوصول إلى معلوماتك وتنزيل معلوماتك قبل 1 (أغسطس) 2022، بعد هذا التاريخ، إذا لم تفعل شيئًا ، فسيتم حذف معلومات location history الحالية تلقائيًا.

