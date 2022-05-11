حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:22 مساءً - تعد السيارة نيسان اكس تيرا موديل 2022 واحدة من أشهر وأقوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم المتوسط في العالم، وقد حققت السيارة نجاحاً كبيراً في المبيعات منذ انتاج الجيل الأول منها.

ظهر إنتاج الجيل الأول من نيسان اكس تيرا في عام 1999 كموديل جديد لعام 2000، واستمر إنتاج هذا الجيل حتى عام 2004، وفي عام 2005 كشفت نيسان عن الجيل الثاني من اكس تيرا واستمر إنتاج هذا الجيل حتى عام 2015.

وكشفت نيسان في عام 2016 عن النسخة المحسنة الفيس ليفت، واستمرت حتى عام 2018، وفي عام 2019، كشفت نيسان عن الجيل الثالث والجديد كلياً من اكس تيرا.

وخلال السطور التالية نعرض لكم مواصفات نيسان اكس تيرا 2022 في جيلها الثالث.

سعر ومواصفات نيسان اكس تيرا 2022 في السعوديةمحرك سيارة نيسان اكس تيرا موديل 2022

تعتمد نيسان اكس تيرا 2022 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر يولد قوة تصل الى 165 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 241 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك، وتصل لسرعة قصوى تبلغ 188 كم/س.

تتوفر نيسان اكس تيرا مودل 2022 بواجهة أمامية مصنوعة من الشبك الأسود والكروم معاً على شكل حرف V بإطار من الكروم، مصابيح أمامية LED بالكامل، مع إضائة نهارية ومصابيح ضباب أمامية، بجانب وجود فتحات تهوية في الصدام الأمامي لتبريد أفضل لمحرك السيارة، مع مصفحة أسفل الجزء الأمامي من السيارة.

وتتوفر من الخلف مصابيح تعمل بالكامل بتقنية الـLED، مع وجود خط من الكرون على باب الصندوق الخلفي للسيارة، وجناح خلفي منحوت من المنتصف لانسيابية أفضل للسيارة، مع وجود عواكس في الصدام الخلفي، ومخرج واحد لعادم السيارة، مع وجود الحساسات الخلفية في الصدام.

ومن الجانب، فهي تأتي بخطوط طولية بسيطة في الرفارف الأمامية والخلفية، ومرايات جانبية كهربائية بالكامل مدمج بها إشارات انعطاف، مع تجويفات في جوانب السيارة بشكل مميز توحي بقوة السيارة، وتتوفر بعجلات قياس 19 بوصة.

سعر ومواصفات نيسان اكس تيرا 2022 في السعوديةأسعار نيسان اكس تيرا 2022 في السعودية

وتتوفر اكس تيرا 2022 في السعودية بثلاثة فئات مختلفة وأسعارهم كالآتي:

SE بسعر 117,999 ريال سعودي .

TITANIUM بسعر 128,299 ريال سعودي.

PLATINUM بسعر 156,799 ريال سعودي.