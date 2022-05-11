نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل Efootball pes 22 mobile إي فوتبول بيس 22 للاندرويد وايفون في المقال التالي

Efootball pes 22 mobile إي فوتبول بيس 22 موبيل من أكثر الألعاب التي يبحث عنها محبي الألعاب الإلكترونية ابخاصة بالهواتف المحمولة وتم إصدار أول نسخة خاصة بالجوالات عام 2014 لنظام تشغيل اندرويد ثم إصدارت الشركة لاحقا النسخة الخاصة بنظام أي أو أس الهاص بهواتف أيفون وهي من تطوير ونشر شركة الألعاب اليابانية كونامي وكانت مخصصة في البداية لتعمل علي منصة بلاي ستيشن وبعد ذلك لأنظمة ويندوز وأكس بوكس وتتمتع اللعبة بشعبية كبيرة جدا ووصل عدد إجزاء سلسلة بيس إلي 23 جزء إلي الان إلي جانب لعبة fifa Mobile وفي مقالانا هذا سوف نتعرف علي طريقة تحميل إي فوتبول بيس 22 للهواتف وأهم مميزات اللعبة إلي جانب المواصفات الازم توفرها في الهواتف لتشغيلها. عيوب نسخة Efootball pes 22: وجود 9 أندية فقط للعب

بطولات Champion League و الدوري الأسباني غير متاحة في هذه النسخة

حركات اللاعبين والتسديد وسرعة الجري غير واقعية وأبطأ من نظيرتها في الألعاب الأخرى بنسبة 25% مما يقلل من الاستمتاع باللعب

عدم الاهتمام برسومات اللاعبين الأقل شهرة

اختيار الألوان غير موفق وقد يسبب ارهاق العين مع اللعب لمدة طويلة

في هذه النسخة غير متاح التحكم في درجة صعوبة اللعب ولكن فقط يمكن اللعب خلال أحد نظامين وهما سوبر ستار و ريجيولار

أطوار اللعبة الموجودة في جميع النسخ السابقة تم فصلها و إضافتها كملفات امتداد مستقلة مما يجعل اللعبة أكثر تعقيداً

على الرغم من أن تطبيق اللعبة مجاني، إلا أنها تحتوي على عناصر كثير أساسية تحتاج لشرائها بالمال الحقيقي مواصفات الجوالات اللازمة لتشغيل تطبيق لعبة Efootball pes 22: نظام أيفون IOS إصدار 10.0 أو أعلى

نظام Android إصدار 7.0 أو أعلى

مساحة ذاكرة فارغة 2 جيجا بايت على الأقل

ذاكرة عشوائية رام 2 جيجا بايت أو أكثر

جوالات ذات معالج رباعي النواة 1.5 GHz أو أحدث طريقة تحميل إي فوتبول للموبيل بنظامي أندرويد وأيفون تأكد أولا أن الهاتف الخاص بك متصل بشبكة الأنترنت واي فاي أو بيانات الهاتف.

ثم تسجيل الدخول إلي متجر جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام اندرويد أو ابل ستور لهواتف أيفون.

بعد ذلك الضغط علي صندوق البحث وكتابة efootball pes 22 وتبداء البحث علي اللعة.

تلاحظ ظهور اللغبة في النتيجة الأولي تقوم بالضغط علي أيقونة تثبيت.

بعد ذلك تقوم بفتح اللعبة وتختار الفريق أو البطولة التي تود اللعب فيها وتبداء اللعبة.

كذلك يمكنك اللعب مع أصدقائك عن طريق الواي فاي أو الشبكة المحلية عمر شويل - جدة طريقة تنزيل Efootball pes 22 mobile إي فوتبول بيس 22 للاندرويد وايفون - ثقفني

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