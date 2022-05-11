انت الان تتابع خبر نوبيا تطرح هاتف RedMagic 7 Series الخيالي.. إمكانيات فائقة لهواة الألعاب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يدرك أولئك الذين يحبون الألعاب على هواتفهم الذكية مدى صعوبة العثور على جهاز يمكنه في الواقع حمل الألعاب دون تأخير في كل خطوة. مع تصعيد صناعة ألعاب الهاتف المحمول وخلق عوالم أكثر تعقيدًا، فإن امتلاك هاتف يمكن أن يسمح لك بالفعل بالتجول فيها أمر ضروري.

وفي هذا السياق، أطلقت الشركة أخير الهاتف الذكي Nubia RedMagic 7 Series للألعاب في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أعلنت طرحه رسميا في 27 أبريل الماضي، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام المحلية.

الجهاز يأتي في خيارين، هما Supernova، الذي يتميز بأضواء RGB على الظهر أثناء اللعب، وObsidian، بمظهر يشبه اللمعان، وكلاهما يعطيان لمسة مميزة لهواة الألعاب الاحترافية.

كما يأتي Supernova بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجا بايت وذاكرة 512 جيجا بايت بالسعر الكامل البالغ 899 دولارًا / 899 يورو / 759 جنيهًا إسترلينيًا في يوم الإطلاق، بينما سيكلف Obsidian بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت وذاكرة 256 جيجا بايت 799 دولارًا/ 799 يورو/ 679 جنيهًا إسترلينيًا. أضف قسيمة Early Bird عند الخروج ، وستحصل على هاتف أنيق بسعر رائع!

وقد تم تجهيز RedMagic 7 Pro بشريحة الألعاب المخصصة Red Core 1، بالإضافة إلى أحدث Snapdragon 8 Gen 1. عندما يصبح الجهاز ساخنًا بسبب اللعب كثيرًا عليه، يمكنك الاعتماد على المحركات المروحية داخل الجسم لتبريده.

نظام التبريد متعدد الأبعاد هو الشيء الذي يجعل هواتف RedMagic 7 Pro تبرز من بين الحشود، لأنه الشيء الوحيد الذي تعرف أنك ستحتاجه عند لعب ألعاب مثل Call of Duty أو Fortnite أو League of Legends أو Asphalt Legends.

فيما يلي بعض المواصفات الإضافية لمن يحتاجون إليها:

ـ الشاشة: 6.8 بوصة FHD + AMOLED ، 2400 × 1080 بكسل ، معدل تحديث 120 هرتز

ـ ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية القابلة للتوسيع

ـ التخزين: 256 جيجا بايت للسبج أو 512 جيجا للسوبر نوفا

ـ البطارية: 5000 مللي أمبير، 65 واط قدرة الشحن السريع

ـ الكاميرا: كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

ـ الوزن: 235 جرام

ـ نظام التشغيل: RedMagic OS 5.0

ميزات أخرى:

USB-C، Bluetooth 5.2، WiFi 802.11ac، مقبس سماعة رأس 3.5 ملم ، NFC، مستشعر بصمة الإصبع من الجيل السابع.