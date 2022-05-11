مواصفات وتغييرات مذهلة.. تسريبات هاتفي سامسونح Galaxy Z Flip4 و Z...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:28 مساءً - كشفت تسريبات جديدة تفاصيل حول تصميم ومواصفات هواتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 القابلة للطي، والتي ستأتي بتغييرات كبيرة من حيث حجم الشاشة والتصميم مقارنة بسابقاتها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات عن هواتف سامسونج Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 القادمة، ستأتي مدعومة بتقنية شحن سلكي فائق السرعة بقدرة 25 وات، إلى جانب تقنيات الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

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مواصفات وتغييرات مذهلة تقدمها سامسونج لهاتفي Galaxy Z Flip4 و Z Fold4

وتأتي المعلومات المسربة الجديدة من قوائم مواصفات 3C الصينية، التي أشارت إلى إصدارات سامسونج Z Flip4 و Z Fold4، التي تحمل أرقام الطرازات SM-F7210 و SM-F9360، وأن الشاحن EP-TA800 الذي سيستخدمونه في الصين، سوف تقدمه شركة سامسونج في صندوق الهاتفين على عكس منافسيها.

وأوضحت سلسلة من التغريدات التي نشرها المدون التقني Ice Universe، أن هاتف سامسونج القابل للطي التالي Galaxy Z Fold4، سيحتوي على نفس سعة البطارية التي تبلغ قوتها 4400 مللي أمبير في الساعة مثل سابقتها.

هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold3

ومن المحتمل ألا تحتوي هواتف سامسونج القادمة، على فتحة مخصصة لقلم S Pen الالكتروني، ومن المتوقع أيضا أن يدعم 3 من كاميرات Galaxy S22 Ultra، من بينها عدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل 3x ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن هاتف Galaxy Z Fold4 القابل للطي، هذا الخريف وستجلب مجموعة من التغييرات في التصميم، وفقا للتسربيات الصادرة من Ice Universe، ستؤدي هذه التغييرات إلى تقليل الوزن بشكل كبير، وسيؤدي تصميم الطي الجديد إلى قلب المقاييس الخاصة بالوزن عند أقل من 260 جرام.

هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold3

وستبلغ معامل عرض شاشة جهاز Galaxy Z Fold4، حوالي 23:9 للشاشة الداخلية الكبيرة، مقارنة بمعامل الإصدار السابق الذي يبلغ عرضه 24.5:9 بهاتف Galaxy Z Fold3، حيث إن الجهاز الجديد سيظهر بتصميم مربع، مقارنة بالتصميم المستطيلي للجيل الماضي.

وأشارت التسريبات إلى أن المعامل الجديدة بهاتف Galaxy Z Fold4، إلى أنه سيكون ذلك هو الحال أيضا مع الشاشة الطولية الصغيرة الخارجية، التي سيتيح حجمها الأصغر من الإصدار السابق من الجهاز سهولة أكبر في الكتابة للمستخدم.

ومن المرجح أن تزود سامسونج هاتفها المرتقب Galaxy Z Fold4، بكاميرا خلفية مطورة بعدسة رئيسية 108 ميجابكسل، وعدسة تكبير بثلاثة مستويات من التكبير البصري.