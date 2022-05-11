قطار هايبرلوب دبي طفرة غير مسبوقة في الإمارات

يعد قطار هايبر لوب دبي من أفضل وسائل الانتقال المستقبلية التي ستحدث طفرة غير مسبوقة في الإمارات من حيث توفر الوقت على المواطنين، إذ أصبح من الممكن الانتقال من دبي إلى أبو ظبي خلال 12 دقيقة فقط، سيساعد القطار على توفير الراحة التامة للمواطنين إلى جانب قلة تكلفة الانتقال خلاله، ونجد دولة الإمارات تحرص على توفير الراحة لمواطنيها والعمل على التطوير الدائم من وسائل المواصلات التي يعد القطار على رأسها والوسيلة الأكثر أمانا لدى المواطنين.

مميزات قطار هايبرلوب دبي

يعد مشروع قطار هايبرلوب دبي من أهم مشروعات الإمارات إذ أنها قللت من الازدحام المروري ووفرت وقت المواطنين، ويمتاز القطار بالعديد من المميزات التي تجعله الوسيلة الأفضل على الإطلاق ومن ضمن تلك المميزات ما يلي:

يساعد القطار على الانتقال من مدينة إلى أخرى في أسرع وقت وهو يصل من دبي إلى أبو ظبي في اقل من 12 دقيقة.

يعمل قطار هايبرلوب دبي على المحافظة على البيئة نظرا لأنه يعمل بالألواح الشمسية التي لا تسبب أي ضرر على صحة المواطنين.

تكلفة الانتقال بالقطار لا تقارن بتكلفة الانتقال عبر الطائرات إذ تعادل تكلفة الطائرة أكثر من ثلاثة أضعاف سعر تذكرة القطار.

يوفر قطار هايبرلوب وقت المواطنين على خلاف الانتقال بالسيارات كما يحافظ على مصداقية شركات الشحن إذ يمكن من خلاله نقل البضائع وتصل في موعدها المحدد.

كيفية عمل قطار هايبرلوب دبي

يعمل القطار عن طريق كبسولات تتسع إلى ما يقرب إلى 28 راكب لا تتسبب في إحداث ضغط بداخلها نظرا لكونها مفرغة من الهواء مع وجود مجال مغناطيسي يتم توليده عبر المحرك الكهربائي الخاص بالقطار، وتساعد تلك الكبسولات على زيادة سرعة القطار فقد تصل سرعة قطار هايبرلوب إلى ثلاثة أضعاف القطار السريع في أنه يصل الركاب إلى الواجهة المحددة بشكل أسرع من القطار العادي إذ تصل سرعته 10 أضعاف السرعة المحددة للقطارات العادية.

تكلفة استقلال قطار هايبرلوب دبي

تعد التكلفة الخاصة بتذاكر قطار هايبرلوب مثالية جدا بالنسبة للمواطنين كما أنه يتواجد أكثر من درجة بالقطار فيوجد به درجة رجال العمال التي تمتاز ببعض المميزات مثل إمكانية شحن الهواتف، وتتواجد الدرجة العادية أيضا مع وجود شاشات بالقطار لمتابعة محطات سير القطار، ولا شك في أن وجود قطار هايبرلوب في الإمارات يعد بمثابة طفرة تكنولوجية ممتازة إلى جانب العمل على التطوير الدائم من قبل الإمارات الذي يعطي لها مستقبل متميز، سوف يتم طرح سعر تذاكر هايبر لوب مع بداية عمل القطار بالتفصيل.