وداعاً لعبة فيفا شركة اي سبورتس ea sports تعلن إنهاء تعاقدها مع فيفا بعد 30 عام

وداعاً فيفا… بعد اختلاف الشركة المنتجة للعبة فيفا الشهيرة مع اتحاد كرة القدم العالمية يكون الموسم المقبل هو آخر موسم تنزل فيه اللعبة حاملة اسم الفيفا حيث من المقرر تغيير اسم اللعبة التي كانت الأفضل لعدد كبير من المستخدمين على مدار 30 عام،

حيث تعود المستخدمين على أن الشركة المصنعة للعبة فيفا تقوم بتحديث نسخة اللعبة في شهر سبتمبر أو أكتوبر كل عام، لتنزل نسخة هذا العام لآخر مرة باسم فيفا 23 سم ستقوم الشركة بتغييره بعد فشلها في تجديد التعاقد مع الاتحاد الدولي فيفا ، مما أدى إلى استياء محبي اللعبة الذين تعودوا على هذا الاسم.

الاسم الجديد للعبة فيفا

وتعد لعبة فيفا من أجمل العاب كرة القدم التي تضم عدد كبير من اللاعبين والأندية والمميزات الكثيرة الأخرى التي تجعل منها اللعبة الاكثر جذبا لمحبي العاب الساحرة القديمة ومشجعي مباريات الكلاسيكو وأشهر اللاعبين العالميين، وقد قررت الشركة لاول مرة منذ ثلاثين عام أن تقوم بتغيير اسم لعبة فيفا ليصبح اسمها EA Sports FC بعد فض الشراكة بينها وبين الاتحاد الدولي لكرة فيفا، ومن المقرر أن يتم إطلاق النسخة الجديدة من اللعبة في شهر سبتمبر المقبل وتحمل اسم فيفا 23 ليكون هذا الاصدار هو الأخير الذي يحمل اسم فيفا.

أبرز ملامح النسخة 23 من لعبة فيفا

وأوضحت الشركة المالكة للعبة أن النسخة الجديدة لن تتغير بعد تغيير اسمها من فيفا إلى EA Sports FC، بل سوف يتم عمل تعديلات وتوسعات في اللعبة وزيادة جودة الإصدار الجديدة، حيث على الرغم من عدم الترخيص بعد فشل مفاوضات تجديد العقد مع اتحاد كرة القدم، وذلك على أنه مازال هناك استمرار في التعاقد من عدد كبير اللاعب يبلغ 1900 لاعب وعدد كبير من النوادي العالمية و أكثر من 30 دوري والاختيار ما بين مارة ملعب منا يحافظ على شعور اللاعبين بالبهجة والفرحة من زيادة إمكانيات اللعبة في إصدارها الجديد المعروف بالإثارة والتشويق وجذب ملايين من محبي كرة القدم، وينتظر عشاق اللعبة نزول الاصدار الجديد، والذي لن يتم الغاء ظهور الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي وتظل النسخة الجديدة حتى بعد فض التعاقد مع الفيفا محتفظة بكل مميزات النسخة الأصلية للعبة.