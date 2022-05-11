بسهولة اوي خطوات تشغيل لعبة جاتا سان اندريس على الاندرويد gta san andress

تعتبر لعبة جاتا سان اندرياس هي من إحدى تحديثات لعبة جراند ثفت أوتو ٥ المشهورة، وهي تعتمد بشكل أساسي على الحركة، ولذلك يجب على اللاعب امتلاك مهارات عديدة مهمة للعب ومن أمثلتها القدرة على قيادة سيارة أو استخدام الأسلحة المختلفة وغيرهم الكثير، ونتابع معكم التفاصيل.

لعبة جاتا سان اندرياس

إن لعبة جاتا سان اندرياس من الألعاب التي يستمتع العديد من الأشخاص بها، حيث إنها أحد ألعاب حرب الشوارع، ويوجد العديد من المراحل في اللعبة والعديد من المستويات والمطاردات، ولكي يقوم اللاعب باللعب جيدا يجب أن يمتلك المهارات الأساسية للعبة، وأن يجيد استخدامها، وتتم المطارات عن طريق استخدام الشاحنات والمركبات وهي مثل التي توجد في واقعنا.

ويوجد فيها العديد من المدن والأماكن والشوارع الموجودة في مدن الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تمتاز تلك اللعبة بالواقعية، ويوجد منها العديد من التحديثات وذلك لإضافة المركبات والإضاءة الواقعية، ويتم تحديثها باستمرار لزيادة واقعية اللعبة وإضافة نظام تشغيل أقوى، ويمكن تحميل لعبة جاتا سان اندرياس على العديد من الأجهزة المتاحة، سواء كان جهاز إكس بوكس أو جهاز كمبيوتر.

خطوات تشغيل لعبة جاتا سان اندريس للكمبيوتر

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتابعها لتشغيل لعبة جاتا سان اندرياس على الكمبيوتر ومنها:

أولا: قم بالدخول على نظام عمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم اضغط على منصة جوجل كروم، أو على أي متصفح سريع.

ثانيا: وبعد ذلك قم بالبحث عن اسم اللعبة على زر البحث.

ثالثا: ثم قم بالضغط على زر التشغيل بعد أن تظهر لك أيقونة اللعبة، وسوف تعمل اللعبة بكل سهولة.

خطوات تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس على الاندرويد

يمكن تحميل لعبة جاتا سان اندرياس على الاندرويد بكل سهولة، ثم يمكن تشغيل اللعبة عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

أولا: قم بالدخول على نظام التشغيل الخاص بهاتفك.

ثانيا: ثم قم بالدخول على منصة جوجل بلاي.

ثالثا: وبعد ذلك قم بكتابة اسم اللعبة واضغط على بخث.

رابعا: وسوف تظهر لك اللعبة وقم بالضغط على فتح، وسوف تشتغل اللعبة سريعا.