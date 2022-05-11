نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاناً.. طريقة تنزيل لعبة بيس 2022 pes mobile وتحديث أي فوتبول efootball لمستخدمي أندرويد وأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد من الأكثر الألعاب التي يتم البحث عنها من خلال محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هي لعبة بيس 2022 pes والتي تم إطلاقها مؤخرا في جميع دول العالم ولجميع أجهزة الألعاب الإلكترونية المختلفة، سواء البلاي ستيشن أو الإكس بوكس أو الجوالات أو أجهزة الكمبيوتر، وذلك بعد أن أعلنت شركة konami المطورة للعبة عن نزول الإصدار الجديد الخاص بعام 2022 بعد أن تم تغيير اسم اللعبة من pro elevation soccer إلى 22 efootball وتم الإعلان عن الإصدار الأول والذي احتوى على عدد من الأندية العالمية وجاري إضافة المزيد من الفرق خلال الفترة المقبلة.

نزول لعبة بيس pes mobile 2022

ورغم وجود الكثير من الألعاب الإلكترونية والخاصة بكرة القدم إلا أن لعبة بيس تعد من أكثر الألعاب انتشارا حول العالم، وذلك بعد أن أطلقتها شركة كونامي Konami وقامت بتطويرها على مدار السنوات الماضية مما جعلها في مقدمة الألعاب، وشهدت النسخ الجديدة منها تطوير كبير من خلال الجرافيك الذي أصبح واقعي بدرجة كبيرة وسرعتها وأساليب اللعب ومهارات اللاعبين وغيرها من الأمور الأخرى التي نالت إعجاب الكثيرين.

ودائما ما تقدم شركة كونامي العديد من التطويرات في كل إصدار وهو ما يجعل دائما المستخدمين يترقبون من سوف يحدث في كل عام مختلف عن ما قبله من تقديم أداء أفضل.

طريقة تنزيل لعبة أي فوتبول efootball على الجوال

وتتيح شركة كونامي لعبة efootball التي يحبها الكثيرين من الصغار والكبار عبر الموقع الرسمي لها وبشكل مجاني وذلك لكي يستطيع الجميع الحصول عليها بدون أي مشاكل سواء على أجهزة الكمبيوتر أو بلاي ستيشن 4 و5 أو إكس بوكس بمختلف إصداراته، كما يمكن تحميلها على الجوال من خلال الخطوات التالية:

الدخول على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو أبل ستور لمستخدمي أيفون.

البحث عن اللعبة من خلال اسم “efootball 2022” وسوف تظهر لك على الفور.

بعد ذلك تقوم بالضغط على “تنزيل”.

سوف يبدأ التحميل على جوالك.

وبعد اكتمال التحميل تقوم بالتسجيل داخل اللعبة والبدء في اختيار الفريق وتبدأ اللعب.

كما تم الإعلان عن وجود العديد من الأندية العالمية والتي يحبها الجميع من الدوريات الكبرى والتي أبرزها الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي وغيرهم من الفرق التي تم تحديثها بأحدث اللاعبين الذين انضموا لتلك الفرق مؤخرا.

كيفية تشغيل لعبة بيس 2022 للجوال

ورغم أن اللعبة متاحة على العديد من الأجهزة الخاصة بالألعاب إلا أن أغلب عمليات البحث كانت تخص نسخة الجوال وذلك بسبب أنه يمكن المستخدم في اللعب بأي مكان فلا يشترط التواجد في المنزل أو بالقرب من الكهرباء، وهو ما يجعل الأمر أكثر سهولة، ويمكن أن تعمل على الجوالات بدون مشاكل ولكن يجب توفر الإمكانيات التالية:

أن يكون إصدار أندرويد أعلى من android 7.

أن يكون إصدار أيفون أعلى من ios 10.

توفير مساحة لا تقل عن 2 جيجا بايت.

أن تكون الرام 2 جيجا بايت أو أعلى.

أن يكون المعالج رباعى النواه 1.5 جيجا أو أعلى.

وتم إطلاق اللعبة بشكل رسمي في يوم الرابع عشر من شهر أبريل 2022، وقام عدد كبير من محبي ألعاب كرة القديم بتحميلها فور الإعلان بانها أصبحت متاحة، ورغم المنافسة القوية بين بيس وفيفا إلا أن كل لعبة تحتوي على قاعدة جماهيرية كبيرة تجعلها في مقدمة الألعاب الإلكترونية وذلك بسبب الشعبية التي تتمتع بها كرة القدم.

وشهدت النسخة الجديدة التي أطلقتها الشركة لهذا العام تطوير ومعالجة للمشاكل التي كانت قد ظهرت في نسخة العام الماضي من eFootball 2021 والتي كان أبرزها هو عدم دقة الجرافيك وأوجه اللاعبين لم تكن واقعية إلا أن المطورين تسارعوا في احتواء الموقف وإصلاح جميع المشاكل التي ظهرت مؤخراً.