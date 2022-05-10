واتساب يُحذر مستخدمي التطبيق من 3 أفعال خطيرة تؤدي للحظر نهائياً

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عمر شويل - جدة وجه تطبيق واتساب WhatsApp تحذير هام لجميع مستخدميه في جميع دول العالم من ثلاثة أفعال هامة تؤدي إلى الحظر بشكل نهائي على التطبيق، حيث أنها تمنع من استخدامه وفقدان الحساب للأبد، وربما يؤدي أيضاً للقبض عليهم، ولاسيما بعد القواعد الصارمة للتطبيق الأمريكي التابع لشركة ميتا الحالية فيس بوك سابقاً في حالة المخالفة للقواعد.

واتساب يُحذر ملايين المستخدمين من تلك الأشياء

أكد تطبيق WhatsApp أنه يوجد مشكلة كبيرة تواجه أكثر من ملياري مستخدم للتطبيق حول العالم، وهى أن معظمهم لا يدركون ما يجب فعله وما لا يجب فعله بالضبط عند إرسال المحادثات المختلفة إلى شركاء العمل والأصدقاء والأقارب، حيث أنهم من الممكن أن يرسلون رسائل احتيالية دون قصد منهم، تؤدي إلى اختراق هواتف الغير من الأهل والأقارب والأصدقاء ورفقاء العمل، والتي قد يعتبرها الشخص عادية ولا ضرر من إرسالها، ولكنها تُعتبر مخالفة لقواعد التطبيق وسيعرف المستخدم ذلك عندما يقوم التطبيق بحظره.

حيث تظهر رسالة للمستخدم تفيد بأنه تم حظر الحساب على رقم الهاتف الخاص بك، ويطلب منك الاتصال بالدعم من أجل الحصول على المساعدة، وسوف نقدم لحضراتكم ثلاثة أشياء يجب على مستخدمي تطبيق واتساب عدم فعلها بشكل نهائي وهى:

أولاً: يجب على المستخدم عدم التسبب في ألم الآخرين، وذلك من خلال إرسال رسائل تُضايق مشاعر الأشخاص أو تلعب بمشاعرهم، مما قد يؤدي إلى حظرك، وفي حال التمادي في الأمر سوف تدفع هؤلاء المستخدمين الآخرين للإبلاغ عنك.

ثانياً: ضرورة عدم استخدم إصدارات غير رسمية لتطبيق WhatsApp المقلدة، والتي تؤدي إلى نفس الغرض مثل «GB WhatsApp» و «WhatsApp Plus»، حيث أنها إصدارات غير رسمية، واستخدام أي منها قد يعرضك للخطر بشكل فوري.

ثالثاً: مع أننا نحب الضحك بشكل كبير إلا أنه يجب عدم نشر أخبار كاذبة وإرسال رسائل خادعة للأشخاص، حيث أنه أمر غير مقبول، وقد يصل الأمر بك إلى دخول السحن وليس الحظر فقط، لذا يجب البعد عن المخاطرة، وهنا ننصح لجميع بضرورة البعد عن تلك الأشياء من أجل المحافظة على الحسابات الخاصة بهم على التطبيق.