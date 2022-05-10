نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي للجوال خطوة بخطوة بطرق مضمونة 2022 في المقال التالي
منذ صدور لعبة بابجي للجوالات زادت معدلات البحث عن طرق شحن شدات ببجي. تساعد الشدات اللاعبين على شراء الملابس والأسلحة والمعدات والتقدم في مستويات اللعبة بسرعة. منذ صدور اللعبة عام 2017 اكتسبت شعبية كبيرة على الرغم من ثراء عالم ألعاب الفيديو وأنها لم تكن متاحة للجوالات آنذاك بل فقط لأجهزة الإكس بوكس والبلاي ستيشن. وبعد صدور نسخة الجوالات أصبحت بابجي هي اللعبة الأشهر في العالم بدون منازع وهي أحد العاب الباتل رويال القتالية حيث يتوجب عليك تكوين فريق من أصدقائك والدخول إلي المعركة والنجاة حتي النهاية لتكون الفائز. في هذا المقال سنعرض أهم طرق شحن شدات ببجي للموبايل وأسعار الباقات لعام 2022.
شحن شدات ببجي عن طريق كروت الشدات:
- ادخل إلى موقع بابجي الرسمي
- سجل دخول إلى حسابك عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة المرور
- انقر على علامة الشراء في أعلى اليمين لتأخذك إلى صفحة المتجر
- قم بشراء الكارت الذي ترغب به عن طريق البطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكترونية
- سيصلك على البريد الخاص بالحساب رسالة تأكيد الشراء
- ادخل أرقام الكارت في المكان المخصص لها
- ادخل الرمز التعريفي ID الخاص باللاعب
- اذهب إلى اللعبة وتأكد من وصول الشدات
طريقة شحن شدات ببجي موبايل عن طريق متجر جوجل:
- ادخل إلى حسابك على لعبة PUBG
- اختر الإعدادات أو settings
- انقر على اختيار الشدات أو UC
- من ضمن اختيارات الشراء اختر متجر جوجل
- ستأخذك إلى صفحة باقات الشدات في المتجر
- اختر الكمية التي ترغب في شرائها ثم انقر ادفع الآن
بالطبع هذه الطريقة متاحة للجوالات على نظام أندرويد وأيضاً تحتاج لوجود شحن مالي مُسبق للستور كريديت لمتجر جوجل. مع ذلك، فهي من أكثر الطرق اتباعاً بين لاعبي ألعاب الفيديو المحترفين.
باقات الشحن:
سعر شحن شدات ببجي غير ثابت، وإنما يتغير ما بين حين وآخر. مع ذلك، فإن باقات شدات بابجي دائماً ذات أسعار مناسبة كما تقدم لعبة ببجي عروض ممتازة للشدات. قائمة عروض شدات ببجي لعام 2022 هي كالآتي:
- عدد 6+60 UC مع هدية Lottery بسعر 3.7 ريال سعودي
- عدد 61+300 UC مع هدية Lottery * 5 بسعر 18 ريال سعودي
- كذلك عدد 150+600 UC مع هدية Lottery * 11 بسعر 37 ريال سعودي
- عدد 555+1500 UC مع هدية Lottery * 26 بسعر 90 ريال سعودي
- كذلك عدد 1360+3000 UC مع هدية Lottery * 50 بسعر 185 ريال سعودي
- عدد 3120+6000 UC مع هدية Lottery * 100 بسعر 370 ريال سعودي
- عدد 6240+12000 UC مع هدية Lottery *200 بسعر 740 ريال سعودي
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