طريقة شحن شدات ببجي للجوال خطوة بخطوة بطرق مضمونة 2022

منذ صدور لعبة بابجي للجوالات زادت معدلات البحث عن طرق شحن شدات ببجي. تساعد الشدات اللاعبين على شراء الملابس والأسلحة والمعدات والتقدم في مستويات اللعبة بسرعة. منذ صدور اللعبة عام 2017 اكتسبت شعبية كبيرة على الرغم من ثراء عالم ألعاب الفيديو وأنها لم تكن متاحة للجوالات آنذاك بل فقط لأجهزة الإكس بوكس والبلاي ستيشن. وبعد صدور نسخة الجوالات أصبحت بابجي هي اللعبة الأشهر في العالم بدون منازع وهي أحد العاب الباتل رويال القتالية حيث يتوجب عليك تكوين فريق من أصدقائك والدخول إلي المعركة والنجاة حتي النهاية لتكون الفائز. في هذا المقال سنعرض أهم طرق شحن شدات ببجي للموبايل وأسعار الباقات لعام 2022.

شحن شدات ببجي عن طريق كروت الشدات:

ادخل إلى موقع بابجي الرسمي سجل دخول إلى حسابك عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة المرور انقر على علامة الشراء في أعلى اليمين لتأخذك إلى صفحة المتجر قم بشراء الكارت الذي ترغب به عن طريق البطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكترونية سيصلك على البريد الخاص بالحساب رسالة تأكيد الشراء ادخل أرقام الكارت في المكان المخصص لها ادخل الرمز التعريفي ID الخاص باللاعب اذهب إلى اللعبة وتأكد من وصول الشدات

طريقة شحن شدات ببجي موبايل عن طريق متجر جوجل:

ادخل إلى حسابك على لعبة PUBG اختر الإعدادات أو settings انقر على اختيار الشدات أو UC من ضمن اختيارات الشراء اختر متجر جوجل ستأخذك إلى صفحة باقات الشدات في المتجر اختر الكمية التي ترغب في شرائها ثم انقر ادفع الآن

بالطبع هذه الطريقة متاحة للجوالات على نظام أندرويد وأيضاً تحتاج لوجود شحن مالي مُسبق للستور كريديت لمتجر جوجل. مع ذلك، فهي من أكثر الطرق اتباعاً بين لاعبي ألعاب الفيديو المحترفين.

باقات الشحن:

سعر شحن شدات ببجي غير ثابت، وإنما يتغير ما بين حين وآخر. مع ذلك، فإن باقات شدات بابجي دائماً ذات أسعار مناسبة كما تقدم لعبة ببجي عروض ممتازة للشدات. قائمة عروض شدات ببجي لعام 2022 هي كالآتي: