نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 12X إصدار جديد من هواتف شاومي | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

Xiaomi 12X هاتف شركة شاومي الجديد والمميز ضمن عائلة الـ12 الجديدة. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها الذكية ضمن عائلة Xiaomi وضمت تلك السلسلة الجديدة مجموعة من الهواتف الرائدة مثل : Xiaomi 12 ، Xiaomi 12X. مع وجود نسخة ثالثة أعلي تحت مسمي Xiaomi 12 pro. يأتي الهاتف مع مواصفات ومميزات مقاربة بشكل كبير للنسخة العادية كما في نظام الكاميرات والتصميم الخارجي وكذلك الخامات والشاشة. لكن تظهر أيضاً بعض الاختلافات والفروق بين الهاتفين كما في المعالج وسرعة الشحن وبالتأكيد الأسعار. الهاتف يقدم مواصفات ممتازة كدعم شبكات الجيل الخامس وشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز وذلك مقابل سعره. وذلك ما تحرص عليه شركة شاومي مؤخراً من تقديم صفقات جيدة لمستخدمي الهواتف الذكية بمواصفات عالية مقابل سعر مناسب مع بعض التنازلات الذكية. وفيما يلي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Xiaomi 12X. مواصفات هاتف Xiaomi 12X :‌ الهاتف يأتي مع وزن أقل من الاصدار العادي من نفس السلسلة ويقدر بحوالي 176 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً مع خامات ظهر مصنوعة من الزجاج بالكامل ، وإطار بلاستيكي حول جسم الهاتف لتوفير الحماية ضد الثني أو الكسر.‌

ظهر الهاتف يأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

الهاتف متوفر بدعم تركيب شريحتين من نوع Nano ، تتوفر كلاهما بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

وكما الحال في الهاتف الآخر لا يدعم الهاتف أيضاً إمكانية زيادة مساحة التخزين ، وذلك لعدم توافر مدخل لتركيب كارت الميموري.

شاشة الهاتف تأتي من نوع AMOLED وبحجم 6.28 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل لكل إنش.‌

بالإضافة إلي معدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 419 بكسل لكل إنش.‌

الشاشة كذلك تأتي مع معدل التحديث الجديد 120 هيرتز ، لتوفير السلاسة والسرعة في الحركة علي الشاشة.‌

أيضاً مع دعم خاصية الـDolby Vision و 68B Color ، توفر الشاشة محتوي أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

تأتي الشاشة مع أبعاد عرض 20:9 بالإضافة إلي دعم خاصية HDR10+ ، مما يوفر تجربة أكثر تميزاً في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما تأتي الشاشة مع درجة سطوع عالية تصل إلي حوالي 1100 شمعة ، مما يوفر إضاءة مناسبة للشاشة في وجود إضاءة عالية أو أشعة الشمس.

وبالنسبة لحماية الشاشة ، توجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.‌ أداء الهاتف : يتوفر الهاتف مع واجهة مستخدم شاومي الجديدة والمتميزة MIUI 13 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 12.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 870 5G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 7 نانو متر.‌

نواة المعالج الأقوي تأتي من نوع Kryo 585 ، مع تردد يصل إلي 3.2 جيجا هيرتز.‌

مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Kryo 585 ، لكن مع تردد أقل 2.42 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة للأربعة أنوية المتبقية فتأتي من نوع Kryo 585 أيضاً ، إلا أن التردد يقل ليصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي وحدة معالجة رسوميات GPU بوجود معالج Adreno 650.‌

الهاتف يأتي في نسختين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كما تأتي ذاكرة التخزين بالهاتف من نوع UFS 3.1 السريع. كاميرا هاتف Xiaomi 12X : ‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم الـHDR والتصوير بجودة FHD.‌

كما يأتي الهاتف مع إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تتوفر بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.88 ، مع مستشعر من شركة سوني IMX766 ودعم لخاصية PDAF والتثبيت البصري OIS.‌

ودعم لخاصية PDAF والتثبيت البصري OIS.‌ الكاميرا الثانية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم للتصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 123°.‌

وأخيراً كاميرا ثالثة TeleMacro تستخدم في التصوير الماكرو عن قرب بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي ، بالإضافة إلي دعم الكاميرات للـHDR وتصوير Panorama.‌

يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 8K بدقة 4320 مع معدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K وبدقة 2160 بمعدلي التقاط 30/60 إطار.‌

كما يمكن التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240/960 إطاراً.‌

بالإضافة إلي دعم خاصية Gyro-EIS ، للتثبيت الالكتروني أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌يدعم الهاتف خاصية IR BLASTER ، للتحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌

يدعم أيضاً خاصية NFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

سماعات الهاتف تأتي من نوع Stereo Speakers بشراكة Harman Kardon ، وبالتالي توفر تجربة مميزة في الصوتيات.‌

، وبالتالي توفر تجربة مميزة في الصوتيات.‌ كذلك لا يأتي الهاتف مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف Optical موجودة أسفل الشاشة ، مع دعم فتح الهاتف عن طريق خاصية Face Unlock.‌

الهاتف متوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : الجيروسكوب ، التقارب ، التسارع ، وأيضاً البوصلة.‌

الهاتف يحتوي هلي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ، تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 39 دقيقة فقط.‌

لكن لا يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي كما الحال في هاتف Xiaomi 12.‌

مدخل الشحن بالهاتف يتوفر من النوع السريع Type C 2.0 ، بدعم لخاصية OTG.‌

متوفر من الهاتف ثلاثة ألوان فقط وهم : الأسود ، البنفسجي ، والأزرق. سعر هاتف Xiaomi 12X : ‌650 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 12,000 جنية مصري. عمر شويل - جدة Xiaomi 12X إصدار جديد من هواتف شاومي | مراجعة الهاتف والأسعار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Xiaomi 12X إصدار جديد من هواتف شاومي | مراجعة الهاتف والأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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