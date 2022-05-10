خطوات شحن شدات وتحميل لعبة ببجي PUBG MOBILE على الأندرويد والآيفون 2022 مجانا

شحن شدات لعبة ببجي سوف نذكر الطريقة المضمونة والبسيطة الخاصة بالشحن في هذا المقال، حيث أن لعبة ببجي انتشرت بمقدار كبير حتى وصل عدد مستخدميها أربعمائة مليون لاعب وأكثر من كل أرجاء العالم، وكذلك فإن شدات لعبة ببجي تكون داعمة UC التي تعتبر من العملات الرقمية في هذه اللعبة، والتي تساهم المستخدمين في الحصول على الكثير من الأشياء في اللعبة مثل، الملابس والأسلحة والمركبات لكي يساهم في الفوز بالمعركة، وأيضًا فهي لها دور في مساعدة المستخدمين لكي يشتركوا في موسم “رويال بلاس” التي تشمل الكثير من المهام الأسبوعية واليومية في اللعبة.

خطوات شحن شدات لعبة ببجي على الأندرويد والآيفون

يبحث الكثير من الأفراد عن أحسن طريقة يقوم بها اللاعب بشحن شدات لعبة ببجي بشكل مجاني على الأندرويد والآيفون، لذلك سنذكر في السطور الآتية الخطوات وهي:

يقوم اللاعب بعمل حساب في منصة “idle-empire” في بداية الأمر، وبعد ذلك يرد على العديد من الاستطلاعات التي تكون مدفوعة في المنصة.

يمكن أن يشحن اللاعب شدات ببجي بصورة مجانية عن طريق مشاهدة مقاطع فيديوهات متعددة، حيث من الممكن استكمال العديد من العروض مع استرداد عدة النقاط المكتسبة بصورة سريعة لشحن شدات لعبة ببجي.

حيث أن منصة “idle-empire” تعمل على إعطاء اللاعب شدات لعبة ببجي بصورة مجانية عن طريق سحب بطاقات الهدايا بجوجل بلاي أو عن طريق سحب هدايا آي تونز داخل المنصة.

يمكن أن ينال اللاعب شدات اللعبة عن طريق استعمال الرصيد المتواجد في متجر التطبيقات الذي يخص المستخدم في المنصة، والتي قامت بمنح ما يرتفع عن 1.2 مليون دولار من سنة 2015 إلى المستخدمين.

تحميل لعبة ببجي

تعد لعبة PUBG الكورية من أحدث ألعاب الفيديو التي أصبحت شائعة مؤخرًا ، حيث يتم البحث عنها في محركات البحث على الإنترنت مؤخرًا نظرًا لمزاياها العديدة على الألعاب الأخرى وحقيقة أن التحديثات يتم تنزيلها دائمًا فيها. مع سرعة اللعبة ، واستقرار ping ، والعديد من الشظايا المتقدمة والأسلحة المتقدمة ، تساعد دائمًا اللاعب على الفوز بالفريق المنافس، يمكن أن يقوم اللاعب بتحميل لعبة ببجي على الهواتف الآيفون وأيضًا الأندرويد عن طريق متابعة الخطوات الآتية وهي: