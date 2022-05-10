نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح ببجي كوريه موبايل وطريقة تشغيلها علي أجهزة الاندرويد ومميزات ببجي الكورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي كوريه هي من أحدث الألعاب الإلكترونية التي اشتهرت مؤخرا والذي تداول البحث عنها في محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية موخرا، وهذا لمميزاتها الكثيرة عن غيرها والتحديثات التي يتم تنزيلها دوما بها حيث تقوم بتقديم العديد من الهدايا أثناء اللعب وتوجد بها كمية قنابل يدوية لا حصر لها مع سرعة اللعب واستقرار البينج والعديد من الخرائد المتقدمة والأسلحة المتطورة التي تعمل دوما على مساعدة اللاعب في الفوز على الفريق الأخر.

ببجي كوريه

من الممكن تشغيل لعبة ببجي الكورية من التطبيقات الخاصة بألعاب جوجل حيث يتم الحصول على أعلى التقييمات، كما يقدم العديد من الخدمات والهدايا والمفاجآت المتنوعة كالملابس الأسطورية والصناديق التي يتم فتحها بطريقة متميزة، ولا يحتاج إلى أيا من تسجيلات الدخول أو كلمات السر أو أسماء للمستخدمين وتتسم كافة المعلومات بالسرية والأمان التام.

مميزات ببجي الكورية

تختلف لعبة ببجي موبايل الكورية عن النسخة المعتادة في اللعب حيث يوجد بها الكثير من المميزات التي تختص بها وتفضلها عن غيرها ومن أهمها مايلي:

من الممكن اللعب كضيف دون الحاجة إلى الدخول لحسابك الخاص.

أيضا تعدد الأسلحة المتنوعة ووفرتها وسهولة الحصول عليها.

ثم أنه يتيح فتح العديد من السكنات الخاصة بالكورية بمجرد الولوج إلى اللعبة.

السرعة الملحوظة في اللعبة وهذا لاستقرار البينج مع وجود أكثر من لاعب في نفس المنطقة.

ومن ثم لا نستطيع أن ننسى الخرائط المتقدمة والمتنوعة من الكورية خصيصا للاعبيها.

ثم أنه تحتوي علي الشكل الأسطوري المتميز عند فتح الصناديق.

أيضا إمكانية تبديل الخزائن مع ضغط وقت الفرق ليصل إلى 20 ثانية.

طريقة فتح ببجي الكورية

يتم فتح ببجي الكورية التي تتسم بالتطور الكلي والجزئي عن النسخة العالمية وهذا من خلال خطوات لابد أن تتبع وهي:

الدخول إلى تطبيقات جوجل بلاي.

ثم كتابة اسم اللعبة في محرك البحث الخاص بالتطبيقات.

لا تحتاج اللعبة إلى أندرويد معين فهي تتباين حسبا للجهاز.

الإصدار الحالي من اللعبة هو 1.9.0.

وقد زادت عمليات التثبيت عن 10,000,000.

تم التحديث الأخير للعبة في الرابع عشر من شهر مارس لعام 2022.

ببجي الكورية 2022

يتم فتح تلك اللعبة الشيقة التي نالت شهرة عالمية أكثر من النسخة الموجودة في الشرق الأوسط وهذا لأنها تحاكي الواقع من حيث رسومات الجرافيك والرسومات التي تشعرك بالواقعية، ويتم فتحها ولعبها من خلال الإنترنت بالدخول على تطبيقات جوجل بلاي واتباع الخطوات بكل دقة.